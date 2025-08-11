Exesposa de Luis Alberto Posada lo acusó de negarle la entrada a los 15 de su hija

Casi un año después de anunciar su separación, Luis Alberto Posada y su exesposa, Katalina Posada, volvieron a ser noticia. Esta vez, por las declaraciones que la también exmánager hizo sobre el cantante de música popular, a quien acusó de impedirle la entrada a la fiesta de 15 años de una de sus hijas.

Los señalamientos de Katalina Posada contra Luis Alberto Posada

A través de un video que compartió el pasado sábado en redes sociales, Katalina relató con evidente tristeza que esperaba compartir un momento importante junto a su hija, pero que no fue posible debido a una decisión atribuida directamente al intérprete de El precio de tu error y a la actual pareja de este.

“Hoy debería ser un día muy feliz para mí, para mi hija, para el papá de mi hija porque hoy es el día en que se eligió la celebración de sus 15 años. Pero a solicitud de su padre y condición de su pareja, yo no pude estar presente”, expresó inicialmente.

Katalina Posada aseguró que la situación le impidió participar en aspectos claves de la organización, como la elección del vestido o la fecha de la celebración, y cuestionó qué podría haber hecho para que se le negara ese derecho.

“No entiendo qué fue eso tan grave que yo hice para que se me prive de haber asistido. De que mi hija pudiera compartir con su familia materna que siempre han estado con nosotros en los momentos más difíciles”, aseveró.

En su relato, la exesposa de Luis Alberto Posada también confesó que en algún momento pensó en acudir a la fiesta, pero decidió no hacerlo para evitar cualquier situación que pudiera afectar a su hija en un día tan especial. “Sentí mucha impotencia y, en algún momento pensé en ir, pero pensé tanto en mi hija y en no arruinarle su día porque sabía que de pronto las cosas se podían salir de control. Entonces solo me conformaré con ver los videos que monten otras personas y estaré aquí con el corazón partido en mil pedazos”, agregó.

Por último, Katalina Posada concluyó que lo ocurrido no lo podrá perdonar jamás: “Hay cosas que son imperdonables y esta es una de ellas”. Hasta el momento, Luis Alberto Posada no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.