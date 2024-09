Exintegrante y fundador de ‘Locomía’, famoso grupo de los 90, vive en la calle

En los años 80 y parte de los 90 cuando los grupos musicales tuvieron un auge impresionante en la industria discográfica, sobre todo en español, surgió un fenómeno español llamado Locomía. Aunque tuvo detractores que sugerían que era más show que canto, la agrupación rompió fronteras y sonó en toda América Latina.

Uno de sus miembros fundadores fue Luis Font, quien hoy tiene 57 años. Font ya había sido noticia hace unos meses, cuando varios medios españoles lo encontraron cantando en el metro de Madrid. Pese a lo difícil que puede resultar pasar de un escenario aplaudido por miles a un pasillo de tren apenas escuchado por unos cuantos, a cambios de unas monedas, Font declaró estar feliz haciendo lo que más le gustaba: cantar, aunque el escenario fuera tan limitante y discreto. En el metro, algunos lo reconocían cuando sacaba un abanico y entonaba las canciones del grupo que fundó.

Exlocomía busca trabajo o techo

“Muchos estaréis pensando ‘quién es este’, pero si saco el abanico, a que ya me conocéis, Soy Luis Font, miembro fundador del grupo Locomía, cantante, monologuista y, sobre todo, un hombre feliz”, decía el músico al iniciar sus presentaciones, según contó El Periódico.

Luis Font vive una situación dramática: vive en la calle. Foto: Getty Images

En 1984, Font fundó el grupo con su hermano Xavier Font, Manolo Arjona y Gard Passchier. El músico nació en Ibiza, y a modo de homenaje, usa en sus presentaciones una camiseta alusiva al lugar, según cuenta el diario citado.

Sin embargo, 20 Minutos, publicación española de amplio reconocimiento, indica que Luis pasa por una situación bastante precaria, pues no solo canta en el tren, sino que vive en la calle.

Su salida del grupo, según sus palabras, causada por su hermano Xavier, dejó a Luis sumido en una gran depresión que duró largo tiempo. Ahora no le preocupan la fama o el reconocimiento, sino que lo desvela no tener un lugar donde vivir. Al artista se le dificulta hallar un ´piso’ en alquiler, pues tiene problemas de motricidad a causa de una reciente cirugía de menisco.

“Sé que vendrán tiempos mejores, me conformo con muy poco, y solamente pido que alguien me ayude alquilándome un piso barato y sin cobrarme fianza, porque vivir en la calle es durísimo”, dijo pidiendo solo una oportunidad de trabajar y de tener un sitio donde descansar. “Encontrarte como un sintecho es muy triste, pero lo afronto sin vergüenza, con ánimo para contar mi situación, y no escondiéndome de nadie”.

¿Qué pasó con Locomía?

El grupo, que comenzó más como un show performance y luego migró hacia lo musical, comenzó a tener mucho éxito porque ofrecía un espectáculo lleno de trajes extravagantes, con colores vivos, pero al tiempo sus integrantes empezaron a tener problemas de excesos y consumo de drogas. Adicionalmente, se presentaron líos legales y monetarios, que terminaron por sumir a la agrupación en una crisis profunda.

La vida de los integrantes de la agrupación ha generado curiosidad a lo largo del tiempo: en 2022, Movistar presentó el documental Locomía y en 2024 se estrenó en España Disco, Ibiza, Locomía, una producción inspirada en el éxito y la caída del emblemático proyecto musical, que tuvo canciones éxito como: Rumba, sambo, mambo; Loco mix, Abanico y Te voy a dar.