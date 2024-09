¿Existe rivalidad entre Olímpico y Sensei del ‘Desafío XX’?

Con la llegada de Sensei y Olímpico a la ‘Etapa dorada’ del Desafío XX, en redes sociales se comenzó a rumorar sobre una supuesta rivalidad entre los deportistas, pues, en varias oportunidades, tuvieron tensos momentos que alimentaron esa versión.

Te puede interesar: Olímpico pide disculpas por su eliminación con Karen del Desafío: “es lamentable”

El deportista fue campeón del ‘Desafío 2018’, participó en la edición del 2021 e hizo parte del equipo Pibe como refuerzo de Karen. Fotografía por: Caracol Televisión

Los fanáticos, incluso, han dejado múltiples mensajes en las publicaciones de Instagram refiriéndose a esa supuesta enemistad. “La rivalidad la tiene Sensei solo”. “les voy aclarar algo, olímpico uno de los mejores en la historia del desafío y tiene su nombre grabado en este evento, sensey es sumamente competitivo y él solo quería medir fuerzas con Olímpico nada más”, “Sensei le tiene envidia a Olímpico... porque sabe que es el papá”, “Olímpico tiene humildad todo un caballero. Lo que Sensei ni siquiera sabe que es humildad”.

¿Qué piensa Olímpico de Sensei?

Tras su salida del programa de Caracol Televisión, Olímpico resolvió varios interrogantes de sus fanáticos, entre ellos, ese tema con el ganador del Desafío The Box 2023.

En una entrevista para las redes sociales de Caracol, el reciente eliminado afirmó: “no tengo ninguna rivalidad con Sensei ni con otro, no ha pasado nada, la verdad, son momentos de competencia que son respetables”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Con esas palabras, dejó en claro que, muchas cosas que ocurrieron dentro de la ‘Ciudadela’ y que sus seguidores entendieron como una enemistad, simplemente fueron momentos que el mismo juego ocasionó, pero que, más allá de eso, no pasó nada.

Sobre si considera que Sensei quedó con una “espinita”, dijo: “eso no te lo sabría decir, si hay algo la verdad no lo sé porque no conozco su pensamiento ni mentalidad, pero sí es una persona competitiva”.

¿Cómo comenzó la historia de Olímpico en el ‘Desafío’?

El reciente eliminado, a quien muchos esperaban ver en la final con Karen, su compañera del equipo Pibe, también habló de su experiencia en las tres temporadas del Desafío de las que hizo parte.

El deportista reveló cómo fue la experiencia cuando se presentó por primera vez al concurso de Caracol Televisión. “Un día yo estaba acostado viendo redes sociales y como casi nunca, yo entro a Twitter en ese entonces, ahorita llamado X, y dice ‘inscríbete al Desafío’, comencé a llenar datos, un montón de preguntas, publiqué los videos y lo mandé. Estaban en la recta final para escoger a los que iban y al siguiente día yo estaba en una conferencia de la universidad y me llaman y yo contesto y me dijeron que tenía que presentarme ese mismo día en Barranquilla para una preselección. Ese mismo día me fui porque yo soy de Valledupar. Ahí me hicieron el filtro con un poco de personas corpulentas, yo dije ‘estoy en el lugar equivocado’”, aseguró.

Lejos de imaginarse, no solo participó en la edición del 2018, sino que también ganó. Además, volvió a ser parte de la temporada del 2021 y en la más reciente edición dejó una gran huella. Muchos de sus fanáticos aun no superan que haya salido de la competencia.