Olímpico pide disculpas por su eliminación con Karen del Desafío: “es lamentable”

El más reciente capítulo del Desafío XX fue uno de los más emotivos hasta el momento. Pese a la felicidad que traía el equipo Pibe por haber ganado todas las pruebas del ciclo, no pudieron evitar el chaleco de sentencia; incluso, ellos mismos tuvieron que tomar la decisión de ponérselo.

Karen y Olímpico eran los únicos integrantes del equipo rojo que no habían ido a muerte. Aunque estaban confiados en que, posiblemente, regresarían con la victoria, la sorpresa de la noche fue otra, fueron eliminados.

Karen y Olímpico, eliminados del ‘Desafío XX’

El box negro recibió a cuatro parejas: Natalia y Be, Darlyn y Sensei, Alejo y Luisa y Karen y Olímpico. Aunque los integrantes del equipo Pibe hicieron una pista perfecta tomando una gran ventaja, al final, en la definición, después de muchos intentos, Olímpico no logró completar la prueba, dejándolos automáticamente por fuera de la competencia.

Su inesperada eliminación del programa de Caracol Televisión dejó un sinsabor no solo en sus compañeros, sino también en los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes no han dudado en comentar al respecto.

“Los saca una definición, pero jamás se olvida que Olímpico es el mejor de la historia y Karen la mejor de su edición”, “las caras de Olímpico y Karen representan a toda Colombia”, “pista perfecta. Los demás ganaron por suerte”, “la historia de media Colombia en el desafío, ha terminado”, “qué triste ver una excelente competidora como Karen salir, ella merecía ganar”.

Olímpico se disculpa con Karen por dejarla fuera de la final del ‘Desafío XX’

Tras la derrota, los deportistas dialogaron con Andrea Serna a quien le expresaron su enorme tristeza por su eliminación.

“En la vida todo está escrito, solo toca seguir el camino y pues era lo que sentía en el momento. Este fue y era el resultado y toca afrontarlo. Con Karen maravilloso compartir todos estos días con ella, es una gran persona, de un gran corazón, le pido disculpas por no llevarla a esa gran final, es lo que más me duele, depositó mucha confianza en mí, ya estaba dicho que era una o la mujer más fuerte que había pasado por este Desafío 20 años y perder así es muy lamentable, queda un sinsabor porque uno no entiende, una pista impecable y no poder definir es lo que más duele”, dijo con una evidente tristeza y frustración.

Karen, quien también se mostró afectada con el resultado, agregó: “difícil, pero bueno, así fueron los planes de Dios, el destino, con la cabeza en alto y para adelante, lo que se vienen son cosas maravillosas”.

Detrás de cámaras, para una entrevista digital, el deportista aseguró: “no entiendo nada, todavía estoy confundido, la gloria y la honra sean siempre para Dios”.