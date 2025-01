Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ quedó “quebrado” tras su paso por el reality

Mientras los televidentes cuentan los días para el estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, hay participantes de la primera edición que siguen dando de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación.

Tal es el caso de Eduardo José Ferrer Almanza, mejor conocido como Alfredo Redes, quien expuso en horas recientes los problemas económicos que enfrentó tras su salida del reality show.

¿Qué pasó con Alfredo Redes después de ‘La casa de los famosos Colombia’?

De acuerdo con lo expuesto por el influenciador cartagenero, la realidad que enfrentó al salir del programa fue muy diferente a la que esperaba. Tanto así que deseaba regresar al lugar donde, en un momento de la competencia, no quería estar.

La confesión de Alfredo Redes se conoció como respuesta a una pregunta que recibió en Instagram, luego de hacer una dinámica para interactuar con sus seguidores.

“¿Tu vida fue un éxito cuando saliste de ‘La casa de los famosos’?”, fue la duda que recibió el creador de contenido, quien contestó de forma contundente: “No, para mí fue todo lo contrario”.

“Cuando salí del reality mi vida afuera fue una completa locura. Tanto así que yo quería volver a entrar a la casa, aunque fui uno de los primeros en querer irse”, agregó.

Según Alfredo Redes, problemas con el manejo de sus ahorros durante el tiempo que estuvo concursando, así como una errónea inversión del dinero que ganó en el programa, lo llevaron a una inminente quiebra. Incluso, se vio obligado a cerrar las puertas del restaurante que tenía en su ciudad natal.

“Un día llamo a mis amigos y les digo: ‘Papi, estoy quebrado. No tengo plata. La única plata que me quedó fue la del reality y con eso compré la camioneta’. En cuanto al dinero que tenía ahorrado hubo una mala administración, entonces cuando salí tuve que cerrar el restaurante y con lo poco que me quedó tuve que pagar deudas (...) Yo pensaba que podía recuperarme en un par de meses con mis videos en redes, pero no. A las dos semanas me llegó una sanción y no podía monetizar el contenido”, explicó el antiguo participante de La casa de los famosos.

Aunque fueron momentos de angustia para Alfredo Redes, por fortuna logró sortear la situación y salir adelantes, así que ya está “completamente recuperado”.