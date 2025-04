Exparticipante de La Descarga sufrió un infarto por estrés “sentí que iba a morir”

Yordy José Beleño Sánchez, como es su nombre de pila, es un cantante y músico cartagenero, quien se ha destacado en los géneros tropical y de salsa. Además, ha tenido la oportunidad de participar en varios programas de talento nacional, entre ellos, Factor XS, Idol Colombia, A Otro Nivel y La Descarga, donde llegó a ser semifinalista en su primera temporada como parte del equipo de Gusi. A lo largo de su carrera artística ha lanzado producciones musicales como Gustas de Mí, Ahora, Es demasiado tarde, entre otras, consolidándose como una de las grandes promesas de la salsa en Colombia.

Byordy, ganador del ‘Congo de Oro’

Con el Congo de Oro en sus manos, Byordy, ex participante de La Descarga, de Caracol Televisión, celebra un triunfo que va mucho más allá de lo musical. Este reconocimiento, que obtuvo en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla representando a Cartagena con su salsa y música tropical, marca un hito en su carrera artística y personal, así lo reveló en entrevista con Vea.

“Dichoso de este súper premio que todos los artistas, en su momento desde la carrera anhelamos, este Festival de Orquestas en el Carnaval de Barranquilla, nos llevamos este Congo de Oro, representando Cartagena, nuestra salsa, nuestra música tropical. Contento, estas son las que a uno lo motivan y lo prueban a seguir haciendo música.

Es un antes y un después en mi carrera, porque ganar el Congo de Oro, para mí significa un gran paso, sé que después de esto vienen muchas cosas. Sin duda, los premios son para crecer y para recibirlo con mucha bendición, con mucho agrado y una aprobación que me brindó ese jurado para seguir adelante. Estoy en el mejor momento de mi carrera. Esto representa ese estado de conciencia y renovación de mi vida personal y de mi carrera artística", aseguró.

“Ahora soy un nuevo Byordy”, reveló luego de sufrir un infarto

A comienzos del 2025, el artista de salsa enfrentó un problema de salud que le dio un giro radical a su vida personal y artística. “A raíz de mucho estrés, tensión e incertidumbre, hubo un momento entre tantas presentaciones, tanta presión de sacar el álbum, de sacar música, encerrado en el estudio tuve un colapso emocional, a nivel personal, a nivel de salud, tuve un infarto en el corazón, eso me dejó fuera de las canchas por mucho tiempo. Eso fue comenzando el año, veníamos de diciembre de cantidad de presentaciones y, de repente, perdí la conciencia, me dio un dolor en el brazo horrible, en el pecho y sentí, de repente, que me iba a morir, fue muy terrible para mí”, recordó.

Afortunadamente, Byordy fue auxiliado oportunamente y, con un tratamiento especializado, pudo recuperarse: “ya estoy renovado, bendecido, bien de salud, con más ganas de seguir. Eso fue un alto en el camino para retomar muchas cosas y hacerlo de la mejor manera. Gracias a Dios estamos aquí echando el cuento. Ahora soy un nuevo Byordy y se refleja mucho en mi sonrisa, en mi vibra. Yo no lo miro como algo que fue para dañar, simplemente son cosas que pasan para hacer todo de la manera correcta”.

A raíz de ese episodio de salud, el expupilo de Gusi tuvo un cambio de vida: “yo soy muy madrugador, ya me ha tocado mermarle, dormir temprano, eso me va a llevar a un estado de conciencia muy bueno”.

Byordy quiere ser actor

Además de cantante, Byordy quiere cumplir su sueño de ser actor. “Se vienen muchas cosas interesantes. Me gustaría incursionar en la actuación, ya estoy tocando el tema por encima. Espero que algún día la gente que me sigue me pueda ver en la pantalla grande, en alguna película, novela o serie. Siempre he tenido ese deseo de actuar, sino que lo he tenido ahí muy guardado porque respeto esa profesión. Como me he dedicado a la música no he tenido la oportunidad, considero que es el momento de dar el paso".