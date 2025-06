Exparticipante del ‘Desafío’ cayó en depresión tras ser privado de la libertad

En noviembre del 2023, Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido como Tarzán, fue detenido y cobijado con una medida de aseguramiento por cargos de estafa y fraude. El exparticipante del Desafío 2022 se vio involucrado en una supuesta estafa a una reconocida marca de supermercados. Al parecer, prestó su cuenta bancaria para recibir un dinero ilegal a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, el modelo aseguró que había sido engañado por una persona cercana.

En una reciente entrevista con La Red, el deportista se refirió a ese oscuro momento de su vida. “Me imputaron concierto para delinquir y hurto por medios informáticos, al momento no se ha demostrado absolutamente nada", aseguró.

‘Tarzán’, ex Desafío, dio nuevos detalles del caso que lo tiene en casa por cárcel Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Qué pasó con Tarzán del ‘Desafío’?

En el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Miranda aseguró que, aunque esa situación ha sido muy difícil de enfrentar, perdona a su supuesto amigo, quien, aparentemente, lo involucró en eso sin su consentimiento:

“No hay rencor en mi corazón, todo es para bien, todo en la vida tiene un propósito y gracias a Dios hoy estoy en paz, estoy tranquilo, esta experiencia es una más para mi vida, fue algo injusto, algo que no debió haber pasado, pero pasó y hoy estoy feliz, realmente no tengo rencor en mi corazón, lo perdono totalmente, aunque tiene que, en algún momento, explicar qué fue lo que pasó, que aclare bien las cosas, porque no puede ser que haya hecho algo y siga impune. Si se hizo, que pague por eso, que salga y aclare bien las cosas. Yo no soy culpable de lo que él hizo, no sé si él lo hizo porque realmente no sé qué ha sucedido en este tema”.

“Fue horrible”: reveló Tarzán

Durante ese proceso, el modelo fue privado de su libertad, cayendo en una profunda depresión de la que, según él, casi no logra salir con vida: “entré en depresión de esas que no se quitan tan fácilmente. Caí en lo más profundo de mi vida, nunca había caído tan profundo. Los problemas se me acumularon, fue incluso tan dura la cosa, yo duré 15 días en un calabozo y dormía en una colchoneta, yo salí de ahí y me cayó piojos, fue una cosa horrible, era como una maldición, yo no sabía qué tenía yo. El estrés me generó una caspa tan inmensa que al final me tocó raparme, me rapé totalmente, no me tomé foto de ese momento porque no quería saber nada, estaba en la inmunda".

Han pasado dos años, y, aunque todavía su situación legal no ha sido aclarada, se siente mucho mejor emocionalmente hablando: “fueron meses súper duros para mí. Una cosa es decirlo ante las cámaras y otra cosa es vivirlo. Todos los problemas juntos. Es algo que recuerdo y me dan hasta ganas de llorar, fue algo feo que nunca jamás espero volver a vivirlo. Yo incluso pensaba en tirarme del cuarto piso donde vivía, pero gracias a Dios que es grande tuve más voluntad que ese pensamiento. Después de cuatro meses me fui recuperando, ya tuve más tranquilidad, mis hijos me ayudaron mucho”.