Exparticipante del ‘Desafío’ confirmó la pérdida de su bebé: “Vuelta alto mi niño”

Héctor Murillo, recordado por haber sido participante del Desafío 2017, vive un momento difícil, tras la pérdida de su hijo con Juliana Mejía, su pareja. El deportista hizo pública la dolorosa noticia por medio de un mensaje que estuvo acompañado de unas emotivas fotografías.

“Mi pequeño Isaac te esperé con todo mi corazón. Te imaginé, te soñé y te amé desde el instante en que supe que venías a mi vida… Fueron seis meses de llevarte dentro de mí, de hablarte, aunque todavía no pudieras responderme, de imaginar tu carita, tus manos, tu sonrisa y el momento en que por fin podría tenerte entre mis brazos. En tan poco tiempo me enseñaste un amor que no sabía que podía existir”, se lee al comienzo del post publicado por Mejía.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El deportista y su pareja compartieron un emotivo mensaje a través de sus redes sociales despidiéndose de su hijo Isaac.

Así se despidieron Héctor Murillo y Juliana Mejía de su hijo

La publicación continuó recordando el paso del bebé por sus vidas durante los seis meses de gestación. “Hoy me toca despedirme de ti antes de tiempo, y no hay palabras que alcancen para explicar cuánto duele. Mi corazón estaba preparado para conocerte, para cuidarte y para verte crecer, pero la vida escribió una historia diferente para nosotros. Quiero que sepas, dondequiera que estés, que fuiste y siempre serás mi hijo, tu existencia fue real, tu vida tuvo un significado. Tu paso por este mundo, aunque haya sido tan breve, dejó una huella eterna en mi corazón".

Finalmente, Juliana dijo: “Aunque fue uno de los dolores más grandes que he sentido en mi vida, volvería a pasar por cada uno, cada lágrima y cada segundo de aquel parto una y mil veces, si eso significara volver a sentirte en mis brazos, aunque fuera solo por un instante… Vuela alto, mi niño. Si existe un lugar donde las almas se encuentran, espero que algún día pueda volver a abrazarte. Te amo, Isaac. Mi hijo, mi angelito, mi amor eterno”.

La pareja ha recibido múltiples comentarios de fortaleza. Sus amigos y seguidores les han dejado mensajes de fortaleza en este difícil momento: “Dios les de la fuerza y sabiduría para atravesar este difícil momento”, “un abrazo desde el fondo de mi corazón”, “sentido pésame. Fortaleza en estos momentos para ustedes”, “mucha fuerza para los dos”, “lo siento mucho, son unos papás muy fuertes y tendrán siempre un ángel a su lado”, “mucha fuerza para toda tu familia”, “Lle pido a Dios que los sostenga de una manera que solo Él puede hacerlo. Que les dé fuerza para cada momento, consuelo para el corazón y paz en medio de un dolor tan profundo”, “deseo encuentren la fortaleza para esta situación tan compleja”.

Héctor Murillo fue uno de los participantes en el Desafío Súper Humanos 2017, donde representó a los Cafeteros. Sus habilidades en parkour le permitieron que se destacara en las pruebas de agilidad, equilibrio y resistencia. A lo largo de la competencia, llegó a ser el capitán de su equipo y logró avanzar hasta la gran final, donde se enfrentó a Mateo Carvajal y Jhon Jairo ‘Gago’ Mosquera. Al final, se quedó con el tercer lugar, mientras que Mateo se llevó el título y un premio de $600 millones.