Exparticipante del ‘Desafío’ reapareció vendiendo tintos: “Era vendedora ambulante”

El Desafío Siglo XXI generó múltiples comentarios en redes sociales. El reality de Caracol Televisión dejó como ganador de esa temporada a Anthony Zambrano junto a su dupla Miryan Hernández. Sin embargo, varios de los concursantes dejaron una gran huella durante su paso por la ‘Ciudad de las cajas’.

Deisy y su “trabajo informal”

Durante este fin de semana, Deisy, una de las participantes del Desafío Siglo XXI, fue vista trabajando como vendedora ambulante en plena calle. Las imágenes causaron sorpresa entre algunos seguidores. Sin embargo, esa escena formó parte de una dinámica digital junto a la creadora de contenido Andrea Rico. La actividad consistía en vender tintos mientras respondía preguntas sobre su experiencia en el reality de Caracol Televisión.

Aunque esta actividad fue un ejercicio para las redes sociales, también tuvo un toque muy personal. Durante la jornada, Deisy recordó que antes de alcanzar el reconocimiento nacional, trabajó en la informalidad. La joven confesó que en su juventud vendía galletas y otros productos en la calle para ayudar a su familia, una experiencia que realmente moldeó su carácter y su disciplina.

“Yo era vendedora ambulante, no con tintos, sino con galletas. Recordé los tiempos donde yo también trabajaba igual y dije ‘chévere. Hace muchos años no lo hago, pero chévere vivir la experiencia’”, dijo la modelo.

Tras su participación en el concurso, la joven ha ganado visibilidad en las redes sociales y ha formado una comunidad de seguidores que se sienten inspirados por su historia de superación. “Gracias a Dios me ha ido muy bien, no me puedo quejar, Dios sabe cómo hace sus cosas. Hace un tiempo estaba pasando una situación un poco compleja y el Desafío son experiencias y muchos sentimientos encontrados. Realmente uno aprende demasiado, crece un montón, pero las oportunidades después de que uno sale, no hay cómo explicar”, agregó la también deportista.

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Lejos de las críticas, muchos comentarios en las redes sociales han resaltado su humildad por no olvidar sus raíces: “a mí ella me encanta y la admiro un montón”, “de verdad qué mujeres como estas se merecen todo el respeto”, “una guerrera”, “mi vendedora de tintos favorita”, “qué linda Deisy. Qué mujer tan especial. Vales lo que pesas”.

La exparticipante de 23 años reveló que “yo respondo por mi familia que es mi papá, mi mamá, y mi hermanita menor y por mis cosas, mi casa, mi vida, todo y no porque mi papá me lo pida, es porque a mí me nace, yo siento que el que es buen hijo le va bien”.