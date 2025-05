Exparticipante del ‘Desafío’ recordó la pérdida de su hijo: “Fue devastador”

Yan Pizo, exconcursante del Desafío The Box 2023, habló por primera vez en profundidad sobre un momento personal que marcó su vida: la pérdida de su segundo hijo, mientras aún se encontraba en competencia. La noticia, que conoció después de terminar el reality, fue un golpe inesperado para él y su esposa, Geral Lara.

“Fue muy devastador porque la verdad yo estaba muy ilusionado, mi pareja también estaba muy ilusionada y fue algo duro. La verdad es que nos costó superar esa pérdida. Lo que nos dijeron pues era que el bebé estaba como mal ubicado. Entonces, esa fue como como la principal razón”, contó el atleta caucano en entrevista con el programa La Red.

De acuerdo con lo expuesto por Yan Pizo, los médicos señalaron que el feto no se acomodó bien en el vientre, lo que impidió que el embarazo de Geral llegara a término.

Ahora, meses después de esta dolorosa pérdida, el finalista del Desafío y su esposa se encuentran a la espera de otra bebé, una niña a la que llamarán Mia. Sin embargo, la forma en que planean su nacimiento generó opiniones divididas.

Hija de Yan, finalista del ‘Desafío’, no nacerá en un hospital

Más allá de la buena noticia, lo que ha generado reacciones encontradas en redes sociales es la decisión de la pareja de recibir a su hija en casa, con la asistencia de una partera, como se hace tradicionalmente en la comunidad indígena nasa de Páez, Cauca.

“Eso es normal en mi comunidad, aunque la gente lo ve como un suicidio y algo peligroso”, explicó. También aclaró que no están actuando de manera improvisada, y que cuentan con un hospital como respaldo en caso de que algo extraordinario ocurra. “El hospital es nuestra segunda opción por si pasa algo”, comentó a La Red.

Teniendo en cuenta que Yan Pizo creció con ocho hermanos, conformar una familia numerosa es algo natural para él. Además, ya tiene una hija de ocho años y el deseo de ver crecer la familia se mantuvo, incluso, después del difícil episodio que vivieron.

“Lo planeamos, lo buscamos. He estado con ella en todo el embarazo. Estamos felices”, agregó.

Frente a los cuestionamientos que han recibido, el exparticipante del Desafío The Box insistió en que su decisión no implica un riesgo, aunque muchos lo crean así: “Mucha gente cree que estamos locos, que eso ya no se hace. Pero estamos tranquilos y seguros de lo que viene”.