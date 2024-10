Exparticipantes del Desafío captados en comprometedor momento. ¿Nueva pareja?

El Desafío XX generó todo tipo de emociones en los televidentes y usuarios en redes sociales. Esta temporada, que celebró los 20 años del programa, contó con un ciclo especial, donde varios exparticipantes de otras ediciones llegaron como refuerzos de los finalistas.

Además de que Kevyn se coronara como el campeón y merecedor de los 1.200 millones que estaban en juego, esta edición del Desafío dejó a algunas parejas como Kevyn y Natalia y Marlon y Luisa, aunque ya terminaron.

¿Nueva pareja en el ‘Desafío XX’?

El pasado viernes, el programa de Caracol Televisión llegó a su fin. Kevyn ha estado visitando diferentes medios de comunicación para hablar de su experiencia, en compañía de Guajira. Se ha rumorado que los exparticipantes son novios, aunque ambos desmintieron esa información afirmando que solo tienen una gran amistad.

'Guajira' apoyó a Kevyn en la etapa final del programa y también se llevó una buena suma de dinero. Fotografía por: Caracol Televisión

Hace unas horas, se filtró en redes sociales un video de la fiesta que realizaron algunos integrantes del equipo Omega. En las imágenes, aparecen bailando en traje de baño.

Al fondo se observa a Santiago Ríos, excapitán del equipo Pibe, al parecer, dándose un beso con Lina, exintegrante de la casa Omega. El clip llamó la atención de los internautas, quienes no dudaron en reaccionar dejando sus comentarios: “cuando a él le preguntan cómo le gustan las mujeres, la describe a ella”, “pero él tiene mujer”, “esa gente entró con pareja y tres doritos después, todos solteros”, “quién lo imaginaría”, “lo que no pudieron hacer en el box, ahora se están desquitando y calmando las ganas afuera”, “parece Acapulco Shore”, “Lina es preciosa, se merecen los dos”, “¿son novios?”.

Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto para confirmar o desmentir que están en alguna relación amorosa. Sus seguidores están al tanto en sus redes sociales si publican alguna pista.

La dura niñez de Santi, exparticipante del ‘Desafío 2024′

La infancia del deportista no fue fácil. De acuerdo con lo que contó al salir del Desafío, las carencias económicas de su casa hicieron que su vida y la de su familia fuera más compleja.

Su mamá no tenía un trabajo fijo, tenía que trabajar en lugares diferentes para llevar el sustento a la casa y darles una mejor calidad de vida. “Mi mamá toda la vida trabajó en casas, entonces cuando de pronto se acababa el trabajo en una, tocaba esperar que resultara algo para ella volver a trabajar, no era un oficio como tan fijo (…) Ella muchas veces trabajaba por días. Hubo un momento de mucha necesidad y el único trabajo que le había salido a mi mamá era en Medellín (…) Yo tenía 11 o 12 años y ella nos dice ‘mis niños, ustedes se van a tener que quedar solos porque si yo no voy a trabajar, no tenemos qué comer’”, mencionó para Caracol Televisión. Pese a esas carencias, el deportista logró salir adelante y cumplir sus sueños. El Desafío era uno de ellos.