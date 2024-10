Kevyn del ‘Desafío’ reveló lo que descubrió en video de Natalia: “no comparto eso”

Uno de los temas más comentados en la última temporada del Desafío fue la polémica relación de Kevyn y Natalia. Los exparticipantes comenzaron un romance dentro de la ciudadela, pero fueron fuertemente criticados porque el ganador del programa de Caracol Televisión tenía novia, con quien tenía planes de salir del país e iniciar una nueva vida juntos.

Durante varias semanas, los exintegrantes de Alpha se mostraron enamorados, sin temor, incluso, a los malos comentarios que pudieran recibir. Cuando se definieron los semifinalistas, la producción les dio la oportunidad de ir a sus casas por unos días para que tomaran un descanso y recargaran energías para la última etapa.

En diálogo con el Tino Asprilla, Natalia sorprendió con fuertes palabras hacia Kevyn, con quien inició un romance en medio del ‘Desafío XX’. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Natalia y Kevyn del ‘Desafío XX’?

Cuando comenzó la ‘etapa dorada’, Kevyn y Natalia llegaron diferentes. Ambos contaron que habían terminado su romance y, por lo que se vio en el programa, no quedaron en buenos términos, pues la actitud de los dos cambió, ya no se hablaban ni se determinaban.

El ganador del concurso había contado, sin dar muchos detalles, que durante ese tiempo que estuvieron fuera de la ciudadela, vio un video de Natalia que lo decepcionó.

En una reciente entrevista con la emisora La Kalle, el deportista reveló, por primera vez, lo que descubrió. De acuerdo con sus declaraciones, el contenido de Onlyfans de Natalia no era lo que imaginaba.

“Ella dijo que tenía página, normal, yo no la voy a discriminar, lo veo normal, si lo va a hacer, hágale, está bien, yo creé uno y no he subido nada. Ella dijo que subía imágenes en lencería, las fotos, normal, está bien, pero jamás nos dijo otras cosas, como contenido explícito. A ninguno de los que estábamos ahí nos había dicho eso. Ella siempre dijo, ‘yo no hago eso, jamás’. Si lo hace, respetable, ¿quién soy yo para juzgarla?”, reveló el ganador del concurso de Caracol Televisión.

Al ver esas imágenes, Kevyn cambió la percepción que tenía de Natalia. Inmediatamente, su actitud comenzó a ser diferente: “yo no entré directamente, una persona me envió un pantallazo y me dijo, ‘ahí está la persona que tanto protege y cuida’ y yo dije, ‘uy, esto qué es, ¿será que sí?’, entré, miré, y me quedé callado”, aseguró.

Kevyn se arrepintió de su relación con Natalia

El deportista reconoció que cometió un error, no solo por fallarle a la pareja que tenía, sino también por fallarse a él mismo. “Por eso me dio duro cuando yo salí, lastimé a una persona que yo quería tanto y me lastimé a mí como persona, me dolió, entonces al ver ese comentario pues, yo sé que no discrimino eso, cada quien hace lo que quiera, pero al ver eso, dije, ‘no solamente eran las fotos’, entonces no, y no comparto eso, hasta ahí. Cuando yo llegué del break vi comentarios de los compañeros, de ella, falsas amistades, falsas personas, yo no fui con ellos así, entonces dije que me iba a enfocar en lo mío, en mi proyecto, en mi deseo, en ganarme la copa”, agregó.

