Exparticipantes del ‘Desafío’ habrían terminado su relación tras irse a vivir juntos

La pareja conformada por Darlyn Giraldo y 'Kratos‘, quienes se conocieron durante su participación en el Desafío XX, habría terminado su relación sentimental tras varios meses de convivencia. Y aunque ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales al respecto, diversos indicios en redes sociales sugieren que la relación llegó a su fin.

¿Por qué se especula que Darlyn y ‘Kratos’, del ‘Desafío’, terminaron?

Los exconcursantes iniciaron su romance poco antes de finalizar el programa, lo que resultó siendo una sorpresa para el público y para otros integrantes del programa.

Tal y como lo comentaron en su momento, la relación fue impulsada por su compañera Valentina, quien los animó a conocerse mejor durante un receso del programa. Desde entonces, compartieron momentos juntos y una atracción que los llevó, incluso, a tomar la decisión de irse a vivir juntos.

Sin embargo, en las últimas semanas, Darlyn y ‘Kratos’ han eliminado las fotografías que tenían juntos en sus perfiles de redes sociales. Además, la antioqueña se mudó del apartamento que compartía con Bryant Enrique Guzmán Daza (nombre real de ‘Kratos’), luego de que él se hubiera marchado primero, lo que refuerza los rumores de una posible ruptura.

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, surgieron rumores sobre un posible embarazo de Darlyn, los cuales fueron desmentidos por ella misma. La deportista aclaró que no estaba esperando un hijo y atribuyó los comentarios a cambios físicos normales.

¿Qué pasó con el novio que Darlyn tenía al iniciar el ‘Desafío’?

En el mismo episodio en el que anunció su noviazgo con ‘Kratos‘, la paisa dejó saber que culminó con la relación que tenía al inicio del programa, pues nunca le hizo falta durante su ausencia por el programa.

“Hablaba con mis compañeros y yo les decía que no lo extrañaba. Simplemente, no se me pasaba mucho por la mente; entonces, a la hora de volver, creo que lo mejor era no estar (...) Siempre tuvimos una buena relación, pero hubo cosas que para mi futuro no eran compatibles y no sentía que estuviera vibrando, como vivir mi vida como tenía que vivir o con la persona con la que tenía que vivir. Esa distancia afectó”, aseguró Darlyn sobre su expareja, a quien calificó como un “hombre respetuoso” y una “excelente persona”.