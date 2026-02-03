Expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’: así reaccionó en sus redes sociales

El reciente capítulo de La casa de los famosos ha sido tendencia en redes sociales por lo ocurrido con Johanna Fadul, luego de su comentario hacia Campanita en el posicionamiento del pasado domingo. La actriz de Sin senos sí hay paraíso se mostró afectada tras las palabras de ‘El Jefe’. “Famosos, en las últimas horas, la convivencia en la casa se ha visto interrumpida por un incidente lamentable. En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad, no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento, quedas expulsada de La casa de los famosos”.

¿Qué le dijo Johanna Fadul a Campanita?

La polémica surgió porque, durante el posicionamiento, Fadul se paró frente a Franck Stiward, nombre de pila del bailarín caleño, a quien le explicó sus razones por las que creía que él debía abandonar la competencia. “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinamita Boom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo, por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí”, dijo.

Así reaccionó Johanna Fadul tras su expulsión

Luego que ‘El Jefe’ le comunicara la noticia, la actriz se mostró afectada con la situación: “Jamás fue la intención. Básicamente es pedir perdón porque detrás de la actriz que ve la gente hay un ser humano que se equivoca, para mí todos somos iguales. Gracias por el espacio, porque también es decirle a Colombia que no está bien, que vale la pena arrepentirse, caer en cuenta de los errores, aprender de ellos y en eso estoy. Seguramente esta situación no solamente es un aprendizaje para mí, sino quizá para muchas personas. Le pido perdón a la casa si también se sintieron ofendidos por algo que no utilicé las palabras correctas para decir lo que quería decir”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Posteriormente, en sus redes sociales hizo su primer post. Junto a un video donde se disculpaba por el error cometido, puso un emoticón de un corazón con una venda. Sus seguidores no han dudado en dejar sus opiniones al respecto: “No le den tan duro a la pelada, todos cometemos errores”, “solo paso a decirte que no estás sola, eres más que un error y que Dios ve tu corazón completo”, “dale con toda, yo no vi odio o discriminación en tu comentario”, “yo la verdad de la forma que yo lo entendí no me sonó como si fuera algo en contra de su color de piel. 🫠quizá no se explicó bien y se malinterpretó todo”.