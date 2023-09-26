Familia de Bruce Willis tomó importante decisión: así se preparan para su partida

Bruce Willis, una de las estrellas más emblemáticas del cine de acción, atraviesa desde hace algunos años un delicado proceso de salud que lo alejó por completo de la vida pública.

Mientras el actor norteamericano continúa bajo el cuidado de su círculo más cercano, su familia ha empezado a tomar decisiones clave para enfrentar esta etapa, una de ellas recientemente revelada y que deja entrever cómo se preparan ante un futuro inevitable.

Familia de Bruce Willis donará su cerebro una vez el actor fallezca

El anuncio fue hecho en The Unexpected Journey, el libro escrito por Emma Heming Willis, esposa del actor, en el que relata los detalles del proceso de acompañarlo desde que recibió el diagnóstico. Allí se explica que la propuesta surgió de una conversación familiar, impulsada por la convicción de que el tejido cerebral de Willis podría aportar información valiosa para futuras investigaciones.

Según detalla el propio texto, la decisión fue tomada conjuntamente entre Emma, Demi Moore (exesposa) y las hijas del actor, quienes han procurado mantenerse alineadas frente a cada paso de esta etapa. Para la familia, la donación no solo es un gesto de generosidad, sino una forma de que la experiencia de Bruce Willis contribuya al avance científico relacionado con la enfermedad que padece: la demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo progresivo que lo retiró definitivamente de la actuación en 2022.

Aunque la familia no entró en especificaciones técnicas, sí dejó claro que los especialistas podrán estudiar mutaciones, patrones y cambios que solo pueden observarse con certeza después de la muerte. En el libro se menciona que la investigación post mortem es fundamental para comprender cómo evoluciona la condición y por qué ciertos síntomas se manifiestan de manera particular en cada paciente. Por eso, consideran que dicha donación puede abrir puertas para diagnósticos más tempranos y tratamientos más precisos en el futuro.

¿Qué enfermedad padece Bruce Willis?

La demencia frontotemporal (DFT), condición que padece Willis, es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la progresiva degeneración de los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Expertos en neurología coinciden en que, a diferencia de otras demencias, sus síntomas iniciales suelen estar más relacionados con cambios en la personalidad, el lenguaje y el comportamiento que con la pérdida inmediata de memoria.

