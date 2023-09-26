Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Familia de Bruce Willis tomó importante decisión: así se preparan para su partida

A los 69 años, el famoso actor enfrenta un diagnóstico que no tiene cura y que ha transformado por completo la dinámica de su familia.

Por Daniel Guerrero Aldana
27 de noviembre de 2025
Bruce Willis junto a su hija.
Fotografía por: Instagram @emmahemingwillis

Bruce Willis, una de las estrellas más emblemáticas del cine de acción, atraviesa desde hace algunos años un delicado proceso de salud que lo alejó por completo de la vida pública.

Mientras el actor norteamericano continúa bajo el cuidado de su círculo más cercano, su familia ha empezado a tomar decisiones clave para enfrentar esta etapa, una de ellas recientemente revelada y que deja entrever cómo se preparan ante un futuro inevitable.

Familia de Bruce Willis donará su cerebro una vez el actor fallezca

El anuncio fue hecho en The Unexpected Journey, el libro escrito por Emma Heming Willis, esposa del actor, en el que relata los detalles del proceso de acompañarlo desde que recibió el diagnóstico. Allí se explica que la propuesta surgió de una conversación familiar, impulsada por la convicción de que el tejido cerebral de Willis podría aportar información valiosa para futuras investigaciones.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Según detalla el propio texto, la decisión fue tomada conjuntamente entre Emma, Demi Moore (exesposa) y las hijas del actor, quienes han procurado mantenerse alineadas frente a cada paso de esta etapa. Para la familia, la donación no solo es un gesto de generosidad, sino una forma de que la experiencia de Bruce Willis contribuya al avance científico relacionado con la enfermedad que padece: la demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo progresivo que lo retiró definitivamente de la actuación en 2022.

Aunque la familia no entró en especificaciones técnicas, sí dejó claro que los especialistas podrán estudiar mutaciones, patrones y cambios que solo pueden observarse con certeza después de la muerte. En el libro se menciona que la investigación post mortem es fundamental para comprender cómo evoluciona la condición y por qué ciertos síntomas se manifiestan de manera particular en cada paciente. Por eso, consideran que dicha donación puede abrir puertas para diagnósticos más tempranos y tratamientos más precisos en el futuro.

¿Qué enfermedad padece Bruce Willis?

La demencia frontotemporal (DFT), condición que padece Willis, es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la progresiva degeneración de los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Expertos en neurología coinciden en que, a diferencia de otras demencias, sus síntomas iniciales suelen estar más relacionados con cambios en la personalidad, el lenguaje y el comportamiento que con la pérdida inmediata de memoria.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Vea

Bruce Willis

Enfermedad de Bruce Willis

Bruce Willis noticias

Bruce Willis actor

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.