Familia de Celeste Rivas rompe el silencio tras su muerte. “Estamos destrozados”

La familia de Celeste Rivas Hernández, la joven cuyo cuerpo fue hallado dentro de un Tesla vinculado al cantante estadounidense D4vd, rompió el silencio este jueves para expresar su dolor y exigir respuestas sobre las circunstancias de su muerte. El hallazgo, que conmocionó a seguidores del artista y a la comunidad latina en EE. UU., sigue bajo investigación y aún no cuenta con una causa oficial.

“Estamos destrozados y devastados por esta trágica pérdida”, señaló la familia en un comunicado difundido a través de medios y redes. “Celeste era una hija, hermana, prima y amiga muy querida. Su luz y alegría tocaron a todos los que la conocieron”. Con estas palabras, sus seres queridos confirmaron públicamente la identidad del cuerpo encontrado y pidieron respeto a su duelo mientras avanzan las indagaciones.

La oficina del forense informó que la causa de muerte permanece “diferida”, lo que significa que las autoridades necesitan más pruebas para determinar exactamente qué ocurrió. La policía ha indicado que el caso está siendo tratado como un posible homicidio, aunque no han revelado sospechosos ni detalles adicionales.

Mientras tanto, la familia inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos del funeral. “Queremos despedir a Celeste con la dignidad que merece. Cualquier donación, por pequeña que sea, será profundamente agradecida”, escribieron en la página de recaudación. El gesto ha recibido apoyo de amigos, conocidos y usuarios de redes sociales que han compartido mensajes de condolencia y solidaridad.

El caso ha desatado gran interés público debido a la relación del vehículo donde se encontró el cuerpo con D4vd, un joven cantante de pop alternativo conocido por temas virales en plataformas digitales. Hasta el momento, el artista no ha emitido un comunicado oficial sobre el suceso, y su equipo de representación tampoco ha respondido a solicitudes de prensa.

Para la familia de Celeste, sin embargo, lo más urgente es mantener viva su memoria y encontrar respuestas. “Queremos justicia para Celeste”, añadieron. “Confiamos en que las autoridades harán todo lo posible para esclarecer lo que ocurrió y llevar tranquilidad a quienes la amamos”.

A medida que avanza la investigación, amigos y seguidores continúan rindiendo homenajes en línea, compartiendo fotografías y recuerdos de la joven. Entre mensajes de incredulidad y tristeza, prevalece el llamado a la empatía y al respeto por el dolor de sus allegados.