Familia de ‘La Gorda Fabiola’ confirmó la causa de su muerte

La inesperada muerte de Fabiola Posada, mejor conocida como ‘La Gorda Fabiola’, causó una gran conmoción en el país, así como una serie de dudas que han sido resueltas con el pasar de los días. Uno de sus hijos, por ejemplo, confirmó en horas recientes la verdadera causa del fallecimiento de la humorista y dejó al descubierto lo que hasta ahora eran detalles desconocidos de su salud.

Te puede interesar: “Será lo mejor para todos”, presentador de ‘Lo sé todo’ sorprendió al despedirse del programa

¿De qué murió ‘La Gorda Fabiola’?

De acuerdo con lo expuesto por Juan Sebastián Valencia, uno de los dos hijos que la samaria tuvo en su primer matrimonio, el deceso de la integrante de Sábados Felices no se debió a una falla cardiaca ni tampoco fue producto de su diabetes.

“Para todos, la muerte de mi madre fue sorpresa, nadie se lo esperaba. Ella estaba muy bien y fíjense que no la mató el corazón, no la mató la diabetes, porque ella tenía diabetes; la mató una bacteria, por eso se la llevó tan rápido y nos tomó a todos por sorpresa, a nosotros y a todo un país”, aseguró el hijo de ‘La Gorda Fabiola’ en una entrevista que concedió al medio digital Mr. Per Latinoamérica.

@mr.per.latinoamerica Juan y Alejandra Valencia, hijos de 'La Gorda Fabiola', confirmaron que su madre falleció debido a una bacteria en su estómago. Entrevista con el periodista David Rincón. #mrperlatinoamerica🌎 ♬ sonido original - Mr.Per.Latinoamerica 🌎

No te pierdas: “Me da miedo”, Laura Acuña expuso grave y tensa situación por la que atraviesa

De igual manera, Juan Sebastián Valencia confirmó que su mamá ingresó al hospital desde el pasado lunes, debido a unos dolores que se volvieron insoportables.

“Ella adquirió una bacteria y todos pensamos que era otra sintomatología. Ella empezó a decaerse muchísimo hasta que decidimos ir a la clínica. Los médicos no daban con el chiste, hasta que le hicieron cultivos y encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que, en tres días que ella estuvo en la clínica, se la llevara. Ahí uno puede ver lo pequeño que es algo que te puede matar”, concluyó el hijo de la también actriz.

¿Quiénes son los otros hijos de ‘La Gorda Fabiola’?

Además de Juan Sebastián Valencia, Fabiola Posada y Mauricio Valencia tuvieron una hija llamada Alejandra, quien se casó en octubre de 2022 con uno de los médicos que, años atrás, le salvó la hija a su mamá.

El hijo menor de ‘La Gorda Fabiola’, fruto de su matrimonio con Nelson Polanía ‘Polilla’, es David Polanía. Tiene 24 años, estudia Antropología en la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un emprendimiento dedicado a “visibilizar el talento local”.