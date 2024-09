“Me da miedo”, Laura Acuña expuso grave problema por el que atraviesa

Yeison Jiménez estrenó el 21 de agosto su podcast Camino al éxito, en el que reúne a reconocidos personajes de la esfera pública colombiana para hablar sobre sus historias de vida. La más reciente invitada a este espacio fue Laura Acuña, quien expuso allí una situación que causó preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Laura Acuña?

De acuerdo con lo que contó la presentadora de Caracol Televisión, desde hace tiempo es víctima de acoso, problemática que también ha afectado a otras figuras del canal, como Linda Palma o Alejandra Murgas.

“Es un personaje que siempre aparece en el lugar donde estoy. No importa lo que sea: un evento, haciendo mercado o donde sea. Este tipo me acosa y confieso que me da miedo”, explicó Laura Acuña, quien hace poco tuvo problemas de salud por automedicarse.

“No es viejo, aunque sí es maduro. Lo que pasa es que siento que no está bien, que él tiene algo ¡Me da mucho susto! Me produce una cosa fea que nadie más me produce”, agregó la también abogada y figura de redes sociales cuando le preguntaron por el hombre que la “persigue”.

Seguidores de Acuña reaccionaron en los comentarios del video de Yeison Jiménez y manifestaron su preocupación por esta situación. Además, le recomendaron tomar precauciones por su seguridad.

Laura Acuña recordó los crueles apodos que tenía de niña

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de cuatro millones de seguidores, se refirió hace poco a los amargos momentos que vivió en su infancia, luego de que su médico oftalmólogo le recetara usar lentes de forma permanente.

“He tenido gafas desde que tengo 6 años y hoy, tomándome unas fotos, recordé lo mal que me sentía de tener que usarlas. Había bullying, obviamente, y me decían de todo: ‘gafufa’, ‘cuatro ojos’, ‘cegatona’, en fin”, explicó Laura Acuña.

“La conclusión es que, efectivamente, todo pasa. Tanto así que la percepción de hoy es diferente. Hoy son hasta accesorios de moda. Inclusive, ahora quienes no las necesitan también las usan. Espero que esta microhistoria le sirva a alguien que esté viviendo algo similar ¡Chicos, todo pasa! Les prometo que ustedes son más fuertes que todo”, concluyó al respecto.