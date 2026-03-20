Familiares de Alejo Little revelaron las causas de su muerte: “Agradecemos la comprensión”

El pasado 14 de marzo, se conoció la noticia de la muerte de David Alejandro Peláez, mejor conocido en redes sociales como Alejo Little, un famoso creador de contenido paisa, quien contaba con 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Se hizo famoso por hablar de su la condición de salud que enfrentaba.

¿Qué le pasó al influencer Alejo Little?

El influencer nació con displasia ósea, por lo que medía 90 centímetros. La noticia de su muerte fue confirmada el pasado fin de semana por amigos cercanos. Sin embargo, sus familiares y equipo de trabajo no habían emitido un comunicado oficial.

A través de su perfil de Instagram, escribieron: “Con profundo respeto y recogimiento, nos dirigimos a la opinión pública, a sus seguidores y a la comunidad en general, para expresar nuestro sincero agradecimiento por el acompañamiento, el cariño y la consideración brindados a lo largo de la vida y trayectoria de David Alejandro, conocido por amor con todos por todos como Alejo Little”, se lee al comienzo del mensaje.

Sobre las causas del deceso del creador de contenido, quien el pasado 10 de febrero había cumplido 33 años, dijeron: “Es importante señalar que las complicaciones de salud que marcaron sus últimos años estuvieron vinculadas a condiciones primarias presentes desde su infancia. A ello se sumaron las dificultades, demoras y limitaciones propias del sistema de salud actual, que impactaron de manera significativa su proceso. Esta realidad se expresa desde el respeto y la empatía, como un llamado humano a la reflexión y a la conciencia colectiva”.

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De igual manera, expresaron sus agradecimientos con todos los que estuvieron pendientes, no solo de su estado de salud, sino a los que lo apoyaron durante su carrera como influencer: “Extendemos una gratitud especial a quienes creyeron en su talento desde los inicios, a quienes caminaron a su lado en cada etapa y a quienes, con su apoyo constante, hicieron posible que su legado trascendiera más allá de los escenarios, las redes y las circunstancias”.

Finalmente, pidieron respeto por el difícil momento que enfrentan por su ausencia: “agradecemos también la comprensión y el respeto frente a la decisión de preservar en la esfera privada el momento de su fallecimiento. Esta determinación fue adoptada con el propósito de resguardar la dignidad, la intimidad y el amor que siempre caracterizaron su vida personal y su entorno más cercano”.

Sus amigos y seguidores lo despidieron con sentidas palabras: “Sigo llorando porque justo en un live le dije que quería una foto, que lo anhelaba demasiado y el me respondió que sí”, “nos dejaste muchas enseñanzas, ahora hacerle en honor y seguir el lema que nada nos quede grande”, “gracias a la vida por darnos tu presencia, vuelta alto”, ”Alejito era una gran persona, con un corazón inmenso y una alegría”.