Famosa actriz perdió a su bebé de cinco meses de gestación: “Me siento perdida”

Daniela Alvarado es una actriz venezolana recordada por su papel en exitosas telenovelas y producciones de televisión. Durante décadas ha sido una de las figuras más queridas en el mundo del espectáculo. Daniela siguió el camino de su padre en el ámbito artístico y, desde muy joven, se estableció como una de las protagonistas de la televisión. A lo largo de su carrera, ha participado en producciones como Juana la virgen, donde ganó un gran reconocimiento internacional. Con más de treinta años de trayectoria en la actuación, también ha brillado en el teatro y el cine, conquistando el corazón del público gracias a su talento y su cercanía.

¿Qué le pasó a la actriz Daniela Alvarado?

La actriz venezolana está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente compartió la dolorosa noticia de la pérdida de su bebé de cinco meses de gestación. “Tenía 22 semanas y tres días… Tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra”, escribió.

Inicialmente, la noticia la dio a conocer su esposo, el actor y director José Manuel Suárez, quien explicó que la pequeña llegó al mundo de manera prematura y su cuerpo no estaba listo para sobrevivir fuera del vientre materno. En este momento, Daniela está en proceso de recuperación.

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Sin embargo, aseguró estar llevando un difícil proceso de duelo. “Sé que no soy la única, he leído cientos de historias, unas más duras que otras e igual de válidas, y no entiendo porque no se habla más del tema, siento que deberíamos conocernos todas y abrazarnos en un infinito. Los duelos son duros, pero este hace que muchas veces no me quiera levantar de la cama, ni comer, ni hablar, a veces ni respirar, y debo hacerlo, tengo que levantarme, y lo hago, estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque sí, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia, por José, por mí, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías. Porque somos muchas, en silencio, solas o acompañadas”.

Aunque no revelaron más detalles de lo ocurrido, sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza para enfrentar este duro momento de su vida: “Todo mi cariño para ti, siempre estará contigo y estoy segura que pronto vendrá un nuevo y hermoso bebé”, “nos tocas el alma a todas Daniela. Nos tocas el corazón, la maternidad, y el dolor”, “te abrazo muy fuerte, no existen las palabras adecuadas, pero si la certeza y los lazos del amor”.