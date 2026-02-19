Famosa exmodelo se desfiguró el rostro. Implantes mamarios le causaron parásitos faciales

Brandi Glanville es una figura muy conocida en la televisión estadounidense, además de ser autora y empresaria. Es famosa principalmente por su participación en la popular serie de telerrealidad The Real Housewives of Beverly Hills. También ha aparecido en otros programas de televisión, como Celebrity Apprentice y Celebrity Big Brother, lo que ha ayudado a aumentar su visibilidad en los medios.

¿Qué le pasó a Brandi Glanville en la cara?

En las últimas horas, su nombre ha sido tendencia en medios de comunicación internacionales y en redes sociales, tras conocerse un complicado momento de salud que enfrenta.

De acuerdo con sus declaraciones, sus implantes mamarios fueron los causantes de que se le desfigurara el rostro, pues no los cambió en el momento que correspondía: “Los míos (los implantes) se habían roto por completo, y tenía silicona por todos mis ganglios linfáticos. Eso es lo que causó la infección en mi cara; no podía salir porque mis ganglios estaban obstruidos”, contó en una entrevista con TMZ.

Después de visitar más de 20 especialistas, Brandi entendió lo que le ocurría. “Estaba sorprendida, quedé en shock porque son implantes que he tenido durante casi 20 años, se veían bien, se sentían bien, la mamografía decía que estaban bien, no fue hasta que tuve un sonograma. Realmente deberías cambiar tus implantes mamarios cada diez años, y simplemente no lo hice”.

Brandi Glanville se reconstruye la cara

La famosa aseguró que sus implantes rotos le generaron parásitos faciales, pues, al parecer, filtraron silicona dentro de su cuerpo y bloquearon sus ganglios linfáticos generando una grave infección. Debido a eso, ha tenido que someterse a una serie de procedimientos para reconstruir su rostro. Durante el proceso, perdió varios dientes y se sometió a múltiples biopsias.

Anteriormente no veía la necesidad de cambiar sus implantes. Sin embargo, debido a lo sucedido, cambió de opinión: “Pensé, si no está roto no lo arregles, pero aprendí una lección realmente dura. Estamos cuidando el rostro ahora que finalmente descubrimos qué estaba mal”.

Antes de conocer su verdadero diagnóstico, la exmodelo compartió un video en TikTok donde revelaba que había sufrió quemaduras químicas en su rostro tras usar una crema depilatoria corporal, con la intención de eliminar lo que ella consideraba un “parásito facial”. Glanville explicó de manera sarcástica que dejó el producto en su piel durante unos siete minutos, lo que le causó irritación e inflamación en las mejillas y la barbilla, a pesar de que la etiqueta del producto advertía claramente que no debía aplicarse en el rostro ni sobre piel sensible.