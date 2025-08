Asesinada famosa influencer en un ‘en vivo’, por un amigo: “pégame dos tiros”

Cada vez son más los casos de influencers o generadores de contenido que son violentados en medio de trasmisiones de ‘en vivo’ o live. Ahora trascienden los impresionante hechos, que han consternado a Ecuador y a toda la comunidad digital del continente, ocurridos en Guayaquil.

Este 26 de julio la influencer de 26 años, Keyla Andreina González Mercado, realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, cuando cayó abatida después de recibir dos disparos. Sin embargo, en esta oportunidad hubo un ingrediente adicional que resultó escalofriante y es que la víctima, en tono de broma y al parecer, en estado de alicoramiento, habría pedido que le dispararan.

Keyla González, La Gordita, fue asesinada en su casa

Según lo que han consignado medios como Antena 3, Univisión y Fuerza Informativa Azteca, La Gordita, como era conocida en la comunidad digital, quien además era emprendedora, estaba en compañía de so novio, una amiga y el novio de esa amiga, a quien identifican como Manuel Andrés N.

Los cuatro estarían en la casa de la influencer cuando ella, en medio de la transmisión, sostiene una conversación fatal. Kayle menciona: “Manuelito, cómprame un bollo, el de la 20… Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Pégame dos tiros, te pido, pero no ahorita. Déjame que esté pluta (ebria)”, se le escucha decir.

“Si me vas a matar, me dejas bien muerta, bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir”, menciona la víctima, luego se escucha que ella grita, se oyen dos detonaciones, ella cae y es entonces cuando la cámara deja ver al supuesto agresor, que hasta donde han establecido las autoridades, se marchó de allí.

Según información dada a la policía, por parte de la familia de la víctima, el victimario tiene un tatuaje de lágrima en el rostro y otro de un fusil en el cuello.

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, realizaba una transmisión en vivo para TikTok con su teléfono celular cuando fue asesinada por el novio de su amiga. Sucedió en las calles 28 y Capitán Najera. pic.twitter.com/hAAhPSsM8B — AL OJO EC (@Ojo_Ec) July 28, 2025

Los pesquisas de los forenses indicaron que el agresor hizo dos disparos en la cabeza de Keyla influencer y dejó los casquillos en el lugar,a sí como su celular.

¿Quién era Keyla González, la gordita?

La influencer asesinada en circunstancias que son materia de investigación poseía una dura historia personal caracterizada por su resiliencia. Había quedado huérfana de madre, quien murió por diabetes tipo 1, Keyla era la menor de tres hermanas. No tenía hijos. Trascendió que ella también padecía de ese tipo de diabetes.

El cuerpo de Keyla fue velado el 27 de julio en el mismo barrio donde ocurrieron los lamentables hechos. La enterraron en el Cementerio General de Guayaquil, explicó Fuerza Informativa Azteca.

