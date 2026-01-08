Famosa modelo colombiana es uno de “los 100 rostros más hermosos del mundo”

La belleza femenina volvió a poner a Colombia en la mira del mundo. El país estuvo presente nuevamente en uno de los listados más esperados de cada año donde compiten mujeres del mundo del entretenimiento nacional e internacional. En esta oportunidad, según la publicación anual de TC Candler y The Independent Critics, Sara Orrego, una reconocida modelo antioqueña, se convirtió en uno de “los 100 rostros más hermosos del mundo” (The 100 Most Beautiful Faces), uno de los eventos más esperados cada año en el mundo del entretenimiento, la moda y las redes sociales.

Ellos se encargan de la selección, revisan miles de rostros de mujeres de todas partes del planeta, incluyendo actrices, cantantes, modelos e influencers. Pero más allá de la apariencia física, la elección toma en cuenta otros aspectos como la armonía facial, el estilo, la presencia en los medios y la originalidad, así como la simpatía y la personalidad que proyectan a través de sus plataformas y trabajos creativos.

En esta edición, el ranking incluye nombres como la exreina y modelo Nadia Ferreira, la actriz estadounidense Sydney Sweeney, la intérprete mexicana Eiza González, la cantante británica Dua Lipa y la actriz cubana Ana de Armas, entre otras.

¿Quién es Sara Orrego, considerada uno de “los 100 rostros más hermosos del mundo”?

La representante de Colombia en esa importante lista es Sara Orrego, una modelo originaria de Medellín, Antioquia, quien logró destacarse al alcanzar el puesto número 32 entre las 100 mujeres seleccionadas en esta edición.

En Instagram, Sara ha logrado conectar con un público considerable. Allí cuenta con 2,5 millones de seguidore. Además, ha participado en videos musicales de artistas urbanos reconocidos, lo que le ha brindado mayor visibilidad en diversos públicos y mercados. Aunque su nombre aún no es tan conocido en los medios tradicionales como el de otras modelos o celebridades, su inclusión en el ranking de TC Candler marca un hito significativo en su trayectoria.

Sara nació en Medellín en 1997, tiene 28 años y se ha destacado en Instagram y TikTok por su participación en diversas campañas publicitarias de moda, belleza y estilo de vida. Su nombre completo es Sara Yuliana Orrego Muñoz, y aunque inició estudios en contabilidad e ingeniería financiera, el modelaje ocupó un lugar más importante en su vida.

También ha hecho parte de videos musicales de artistas como Kevin Roldán y Maluma. El año pasado se rumoró que sostenía una relación sentimental con Beéle, luego que se viralizara una foto donde estaban, aparentemente, en una actitud cariñosa. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó o desmintió esas especulaciones.