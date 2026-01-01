Famosa modelo libra dura batalla de salud. Está postrada en cama. ¿Qué le pasó?

Anok Ya es una modelo egipcia con raíces sursudanés, que ganó reconocimiento mundial por su influencia en el mundo de la moda y por desafiar las normas de representación. Su carrera despegó en 2017, cuando una foto espontánea de ella en una fiesta universitaria se volvió viral. Esto la llevó a firmar con una agencia y, en poco tiempo, se convirtió en la segunda modelo africana en abrir un desfile de Prada, después de Naomi Campbell.

Durante este 2025, la industria de la moda reconoció oficialmente a Anok como Modelo del Año en los Fashion Awards, un evento de gran prestigio organizado por el British Fashion Council que rinde homenaje a las figuras más influyentes del sector. Además de este importante reconocimiento, Anok brilló en las principales semanas de la moda, abriendo y cerrando desfiles para grandes marcas como Ferragamo, Coperni, Hugo Boss, Ralph Lauren y Fendi. También ha dejado su huella en las pasarelas de Saint Laurent, Mugler, Calvin Klein y Chanel.

¿Qué le pasó a la modelo Anok Ya?

A pesar de su ascenso, Anok se enfrentó este año a uno de los retos más difíciles de su vida. La modelo compartió en sus redes sociales que fue diagnosticada con una enfermedad que ha afectado en gran medida su estado de salud durante los últimos meses.

“Durante el último año he estado lidiando con esta batalla silenciosa. Casualmente, descubrí que tenía un defecto congénito que sobrecargaba mi corazón y lentamente destruía mis pulmones. Lo que comenzó como algo asintomático durante la mayor parte de mi vida se convirtió en una tos persistente, que luego se transformó en dolores en el pecho, episodios de tos con sangre y, a veces, dificultad para respirar”, escribió en Instagram.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ante el avance de los signos, Anok decidió poner su salud en primer lugar y se sometió a una cirugía pulmonar robótica que resultó ser un éxito. En su publicación, donde compartió fotos desde el hospital, agradeció a su equipo médico, a su familia y a sus fans, y aseguró que ahora se está enfocando en su recuperación con la esperanza de regresar pronto al mundo de la moda. “Decidí superar esto mientras buscaba al médico y el momento adecuados. Rápidamente me di cuenta de que nunca habría un “momento adecuado”: mi salud seguiría empeorando. Siempre pensé que podía superar cualquier cosa con esfuerzo o velocidad, pero el universo tiene una forma de frenarte y despertarte”.