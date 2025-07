Famosa periodista lleva siete cirugías tras sufrir fuertes quemaduras en su cuerpo

Hace 20 días, María Julia Oliván, una reconocida periodista argentina sufrió un delicado accidente doméstico mientras encendía una chimenea con etanol en las oficinas de Border Periodismo. En ese momento, se produjo un incendio que le provocó quemaduras en aproximadamente el 23–25 % de su cuerpo, lo que la llevó a ingresar a terapia intensiva en el Hospital Alemán. Una colega con quien se encontraba en ese momento la ayudó para que se quitara la ropa y se duchara.

Así fue el accidente de la periodista María Julia Oliván

Hace unos días apareció en sus redes sociales contando lo que le ocurrió: “Después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio que se había levantado tempranito. Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo. Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo“, contó.

Tiempo después fue llevada a un centro médico: “la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío".

María Julia Oliván se recupera en la clínica

Debido a la gravedad de sus quemaduras, la periodista ha tenido que someterse a siete procedimientos quirúrgicos. Hasta el momento, lleva tres semanas internada en la clínica, mientras termina de recuperarse.

“Estoy en terapia intermedia, no me puedo parar sola, estoy desde ese día acostada en la cama en mi recuperación. Eso genera otro tipo de problemas. Trato de elongar, aunque me duele todo, porque esta curación, cuanto más pasa el tiempo, más te duele.Hay un momento en que tu vida entera depende de que alguien te ayude“, dijo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores le han dejado mensajes deseándole una pronta recuperación: “Valentía y fuerza te sobran, “te vas a sanar”, “sos una luchadora de la vida”, “esto va a pasar y hacer una anécdota”, “sos fuerte y pronto vas a estar mejor”, “lo vas a superar”, “mucha fuerza”, “con esa energía que tienes te vas a recuperar pronto”.

¿Quién es María Julia Oliván?

María Julia Oliván es una reconocida periodista argentina, nacida en Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires, el 20 de diciembre de 1974. Se graduó en Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ha construido una amplia carrera en televisión, radio y prensa escrita. Inició su carrera como redactora freelance en La Nación y desde entonces ha trabajado en medios como Kaos en la ciudad, Punto Doc, Argentinos por su nombre, 6,7,8 y Intratables, y condujo programas en History Channel y Discovery Channel. Dirige desde hace más de una década su propio medio digital, Border Periodismo, y presenta el podcast Chat de Mamis, centrado en la neurodiversidad y la crianza.