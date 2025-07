Famoso actor se quedó sin casa y pide ayuda: “lo perdí todo, menos mi perro y la vida”

“Estoy en momentos difíciles. Mi carrera siempre fue muy bendecida, pero después de la pandemia por covid a todos nos fue mal. Desde ahí empezó mi problema económico y vinieron las operaciones de mi hermano. Tenía mi colchoncito, pero estuve a cargo de mi familia. Mi papá estuvo 20 años con cáncer y mi madre murió de esa misma enfermedad”, dice Giorgio Palacios, un reconocido actor mexicano, recordado por su participación en la serie ¡Cachún cachún ra ra!

¿Qué pasó con Giorgio Palacios?

En una entrevista con TV Notas y a través de su cuenta de Facebook, el actor sorprendió con sus declaraciones, revelando que está enfrentando un momento difícil en su vida, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, que arrastró con todos los objetos materiales que tenía en el 2023. Desde entonces, no ha podido recuperarse económicamente.

“En esa época vino el huracán Otis y perdí todo: Mi carro, ropa, computadora, dinero, cadenas, celular y colección de lentes de marca… Ahí se acabó la felicidad… Lo perdí todo, menos la vida, bendito Dios. Mis amigos me apoyaron y me rescataron… me vine a la CDMX. Regresé con un pantalón”.

Como si fuera poco, el actor recordó que, como si fuera poco, hace dos meses fue víctima de los ladrones en su casa en Ciudad de México. ““En la CDMX renté un departamento donde viví 1 año. En ese tiempo mi hermano tuvo una falla cardíaca y estuvo 20 días en el hospital. Bendito Dios, lo sacaron adelante, pero quedé en ceros. Los dueños me pidieron la casa y me dieron 3 días. Les dije que no podía. Antes tenía que buscar casa y esperar a que mi hermano se recuperara. Estaba descansando en la mañana con mi puerta abierta y oigo que entran. Me incorporé y vi a 8 vándalos tatuados. Me agarraron entre todos y me arrojaron a la calle con todas mis cosas. Me robaron 10 mil pesos, cadenas. Es un delito de robo y violencia. Ya presenté 2 denuncias de hechos ante el Ministerio Público”, afirmó.

A raíz de todo eso, Giorgio asegura que " perdí todo, menos mi perro Dogar. Lo agarré y nos metimos al baño. Estaba a 1 kilómetro de la playa, en media montañita. Ahí se acabó la felicidad. Solo me quedé con las llaves de mi carro. Lo perdí todo, menos la vida, bendito Dios".

Debido a eso, ha estado viviendo en la sala de la casa de una amiga. “Estoy con mucha angustia, preocupado, porque nunca había estado en un punto tan tremendo.Vivo en la sala de una amiga,con mi hermano y mi perro. Le agradezco mucho su generosidad, pero tampoco puedo estar aquí mucho tiempo”,

Los problemas de salud de Giorgio Palacios

Sus problemas no han sido solo económicos. El actor mexicano asegura que ha tenido que batalla contra problemas de salud, no solo de su familia, sino también suyos, entre ellos, luchó contra el cáncer: “Estoy en momentos difíciles. Mi carrera siempre fue muy bendecida, pero después de la pandemia por Covid a todos nos fue mal. Desde ahí empezó mi problema económico y vinieron las operaciones de mi hermano. Tenía mi colchoncito, pero estuve a cargo de mi familia. Mi papá estuvo 20 años con cáncer y mi madre murió de esa misma enfermedad. Vivía en Acapulco. Me quitaron dos carcinomas de la nariz. Me operaron en un hospital privado”.

Actualmente, clama por un trabajo para poder reunir dinero para una operación que tiene que hacerse de manera urgente por un nuevo padecimiento de salud que vive: “Tengo una hernia inguinal explotándome desde hace año y medio y me urge operarme. Hay sospecha de una hiperplasia, que puede volverse cáncer. Me harán análisis y todo. No me he podido operar, porque ha sido una tras otra. Así es la vida. Da vueltas. Estás arriba y de pronto abajo, pero nunca me había tocado estar en el sótano. Por eso decidí hacerlo público, con honestidad y humildad. Dios me habló al corazón y me dijo: ‘Quítate el orgullo y pide ayuda’. Estoy con 10 kilos abajo, pero tenía que mostrarme al público y contar lo que estoy pasando”.

Finalmente, el actor hizo un llamado para poder trabajar: “Estoy abierto a que me den trabajo. Puedo hacer cualquier papel, pero necesito operarme y tener un lugar en donde vivir, para seguir dando al público lo mejor de mí, con la ayuda de Dios y los que me apoyan. Estoy en una situación de mucha angustia. Estoy sin casa, sin alimentos, sin la operación, no sé qué hacer".

¿Quién es Giorgio Palacios?

El actor, quien es oriundo de Guadalajara Jalisco, debutó en la televisión con ¡Cachún cachún ra ra! en 1981. Luego continuó su carrera en otros proyectos como Baila conmigo, Papá soltero, Agujetas de color de rosa, Vivo por Elena y Derbez en cuando.