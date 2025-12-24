Famosos celebran la Navidad: Laura Tobón, Kim Kardashian y más

Para muchas personas, Navidad es una de las épocas más esperadas del año, un momento importante para reflexionar y celebrar. Más allá de las tradiciones religiosas, esta fecha se ha transformado en un símbolo universal de unión, esperanza y gratitud. En cada rincón del mundo, la gente encuentra diversas maneras de festejar, desde reuniones íntimas en familia hasta celebraciones llenas de luces, música y decoraciones.

Hoy, varias celebridades han estado compartiendo en sus redes sociales cómo celebran este día especial. Han publicado fotos, videos y mensajes llenos de emoción. Sus árboles decorados y atuendos navideños han quedado registrados en Instagram y otras plataformas.

Laura Tobón

A través de sus redes sociales, la presentadora de La vuelta al mundo en 80 risas compartió fotos con su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez, y su hijo Lucca, quienes se han convertido en el alma de sus celebraciones. La decoración, con tonos neutros y luces cálidas, creó un ambiente sobrio pero elegante que refleja perfectamente el estilo distintivo de la modelo y empresaria: “Al Elfo le damos gracias por alegrarnos todas nuestras mañanas con @alvarorodriguezf creo que serán de los mejores recuerdos que tendremos de Lucca”. Sus seguidores comentaron: “la inocencia de los niños es lo más hermoso”, “Son momentos mágicos que Lucca jamás va a olvidar”.

Kim Kardashian

Como es costumbre, la empresaria llevó la Navidad a un nuevo nivel. La estrella de reality deslumbró con una decoración impresionante en su mansión, adornada con árboles gigantes y una iluminación minimalista. Hoy publicó unas fotografías junto a sus hijos, luciendo pijamas navideñas. “Era la noche antes de Navidad”, escribió en la descripción.

Melina Ramírez

La presentadora subió una foto con su hijo Salvador, su esposo Juan Manuel Mendoza y Valeria, la hija que él tuvo con Daniela Donado. “Feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por tanto cariño. Nuestra familia les desea amor, unión, salud, paz, abundancia y mucha luz en sus hogares”. En los comentarios, sus seguidores los elogiaron por su unión y amor: “hermosos todos”, “qué belleza”, “divinos, feliz Navidad”, “bellos”.

Milena López

La presentadora también subió una galería de fotos navideñas con un mensaje especial y una profunda reflexión. “Feliz Navidad. Que esta temporada llegue llena de esperanza, amor y prosperidad, de parte de la familia Ardila López. Celebramos con nuestro Rambo hermoso, y también con la presencia amorosa de nuestra Britta, que sigue latiendo en nuestros corazones y acompañándonos en cada gesto, cada recuerdo y cada luz encendida. Enviamos amor profundo a todas las personas que atraviesan momentos difíciles, y a los seres queridos que extrañamos y que cantan con nosotros desde otros lugares. Que la paz, la unión y la ternura abracen cada hogar. Con cariño, siempre”.