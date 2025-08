Famoso comediante compra la muñeca Anabelle y la casa-museo de Los Warren

Matt Rife, de 29 años, empezó su carrera en el mundo del stand-up, tiempo después saltó a la fama gracias a sus especiales de comedia autoproducidos como Only Fans (2021) y Matthew Steven Rife (2023).

También es reconocido por su participación en programas como Wild n Out y Bring the Funny, o en roles invitados en series como Brooklyn Nine-Nine y Fresh Off the Boat. En los últimos años, se ha consolidado en la escena de género de improvisación estadounidense y ha irrumpido con fuerza en redes sociales, donde millones han visto sus rutinas cargadas de carisma y picardía.

Sin embargo, tras estas noticias, el comediante muestra una faceta de él no tan conocida que es su pasión hacia lo paranormal. Además de dedicarse al humor, es investigador de fenómenos extraños y colabora frecuentemente con el canal de YouTube especializado en temas paranormales “Overnight”, mostrando siempre su fascinación por lo sobrenatural.

El comediante estalló las redes tras la noticia de que compraría la emblemática casa ubicada en Monroe, Connecticut que fue residencia Ed y Lorraine Warren, los más célebres investigadores de fenómenos paranormales de Estados Unidos, y albergó durante décadas su famoso Museo del Ocultismo con cientos de reliquias asociadas a casos de supuesta actividad sobrenatural.

Matt Rife y un amigo son fanáticos de lo paranormal

La casa museo fue clausurada en 2019 por problemas legales y de zonificación, permaneciendo abandonada. Rife, junto a su amigo y creador de contenido, Elton Castee, vio en esa situación la oportunidad de devolverle vida al espacio y preservar el legado de los Warren. “Es un honor increíble asumir uno de los lugares más importantes de la historia paranormal”, expresó el comediante en sus redes sociales, proclamándose admirador declarado del cine de terror y especialmente de la saga El Conjuro, inspirada en los casos de los Warren.

La compra incluye además la tutela y custodia legal de los objetos más perturbadores del museo, cuyo epicentro es nada menos que la muñeca por los siguientes 5 años.

Rife planea reabrir la casa y el museo al público, permitiendo que los fanáticos puedan vivir experiencias nocturnas y conocer la historia que envuelve a estos artefactos malditos. Dentro de la compra del comediante estaba Annabelle, la muñeca real de trapo tipo Raggedy Ann, célebre tanto por la leyenda que la rodea como por su impacto en la cultura pop. La muñeca saltó al estrellato internacional gracias al cine. Su historia inspiró directamente varias películas dentro del llamado “Conjuring Universe”: aparece por primera vez en El Conjuro (2013), allí ya se vislumbra su potencial inquietante. El fenómeno continuó con su propia saga: Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) y Annabelle Comes Home (2019), en donde la muñeca es presentada como una entidad demoníaca capaz de provocar caos y terror a su paso. Estas cintas, aunque ficcionadas, tomaron elementos básicos de la leyenda real, cimentando a Annabelle como uno de los iconos más terroríficos dentro del género del horror contemporáneo.

“He comprado oficialmente la casa de Ed y Lorraine Warren y el Museo Oculto, incluyendo ser el tutor legal durante al menos los próximos 5 años, de toda la colección embrujada incluyendo LA MUÑECA ANNABELLE, con mi buen amigo @eltoncastee!! Si me conoces, sabes que estoy obsesionada con lo paranormal y Todas las cosas embrujadas. También puede que sepas que las películas de El Conjuro, son mis películas de miedo favoritas de todos los tiempos. Así que me siento increíblemente honrado de haber tomado una de las propiedades más prominentes en la historia paranormal. Ed y Lorain Warren posiblemente ponen demonología y lo paranormal en la corriente convencional y son el corazón mismo de algunas de las historias encantadas más famosas de todos los tiempos, The Conjuring House, Amityville Horror, etc...Planeamos abrir la casa para estancias nocturnas y tours por museos para que tú mismo puedas experimentar y aprender toda la historia embrujada que rodea este increíble lugar”, escribió el comediante en una publicación compartida con Elton Castee, quien ahora es su socio en este particular emprendimiento.

Aquí más noticias que son tendencia