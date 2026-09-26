Famosos que murieron por sobredosis y alcohol y otros que luchan contra las adicciones

El pasado 20 de septiembre, Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, fue encontrado sin vida en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. El joven modelo tenía 27 años. La policía está investigando el caso como una posible sobredosis, aunque el forense del condado de Los Ángeles aún no ha confirmado la causa oficial de muerte. Dos días después, y luego de varias semanas de incertidumbre, se revelaron las causas oficiales de la muerte de Hayden Panettiere, la actriz que interpretó a Claire Bennet en Heroes. La oficina forense confirmó que la artista murió por una mezcla tóxica de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Las autoridades determinaron que se trató de una sobredosis accidental.

Aquí repasamos las historias de aquellos que han perdido esta batalla, de quienes la ganaron y de quienes, lejos de los reflectores siguen luchando cada día.

¿Qué famosos perdieron la batalla contra las adicciones?

Amy Winehouse

La cantante británica falleció el 23 de julio de 2011, a los 27 años. Durante varios años, lidió con serios problemas de adicción al alcohol y las drogas. La investigación forense determinó que su muerte fue el resultado no intencional de una intoxicación etílica. El nivel de alcohol en la sangre de la artista superaba en más de cinco veces el límite legal. En la autopsia inicial no se hallaron drogas ilegales en su sistema. Según lo que contó su padre en el funeral, Winehouse había logrado dejar atrás su adicción a las drogas como la heroína y el crack, pero aún luchaba con el tema del alcohol.

Whitney Houston

El 11 de febrero del 2012 el mundo del espectáculo se conmocionó con la muerte de la cantante de I Will Always Love You. La artista de 48 años se encontraba hospedada en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. De acuerdo con unos testimonios recopilados por The Sun, la neoyorquina le pidió a uno de sus escoltas que le pusiera música alta mientras se duchaba. Tras una serie de investigaciones, se conoció que la causa oficial de su muerte fue por ahogamiento en la bañera tras consumir cocaína y sufrir un fallo cardíaco. El informe de la autopsia reveló que la cantante también había consumido marihuana.

"Vi a Whitney en la bañera y entré en pánico. No podía decir si estaba viva o muerta. La saqué del agua y traté de revivirla. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Nunca lo olvidaré. Nunca", recordó Ray Watson, escolta de la artista.

Tres años después, El 31 de enero de 2015, Bobbi Kristina Brown, hija de Whitney y el músico Bobby Brown, fue hallada inconsciente y boca abajo en la bañera de su casa en Roswell, Georgia. La joven de 22 años permaneció conectada a un respirador artificial durante casi seis meses hasta el 26 de julio. La investigación forense determinó que su muerte estaba relacionada con una intoxicación por drogas y su inmersión en el agua, lo que provocó una neumonía lobar.

Se encontraron varias sustancias en su sistema, incluyendo marihuana, alcohol y medicamentos utilizados para la sedación o el tratamiento de la ansiedad. Sin embargo, el médico forense clasificó la causa de su muerte como indeterminada, lo que significa que no se puede describir simplemente como una sobredosis, ya sea accidental o intencional.

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Matthew Perry

El actor de Friends compartió durante años su lucha con la adicción al alcohol y a los opioides. Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. El Departamento Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que el artista falleció por los efectos agudos de la ketamina, medicamento para tratar la depresión y la ansiedad. Además, se identificaron como factores contribuyentes el ahogamiento, una enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides. La muerte fue clasificada como accidental.

En sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, Perry contó que empezó a tomar alcohol a los 14 años y que, con el tiempo, su consumo fue en aumento. También mencionó que su llegada a Friends, la serie que comenzó en 1994, coincidió con un periodo en el que su dependencia se volvió cada vez más preocupante. Según sus palabras, en ocasiones en podía llegar a tomar cerca de 55 pastillas al día. El artista pasó por diferentes tratamientos de rehabilitación y llegó a someterse a múltiples intervenciones médicas relacionadas con sus problemas de consumo.

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El informe del médico forense arrojó que al momento de su muerte llevaba aproximadamente 19 meses sin consumir alcohol ni drogas ilícitas. Sin embargo, sí estaba recibiendo tratamientos legales con ketamina para tratar problemas de depresión y ansiedad. Meses después de su muerte, fueron procesadas varias personas relacionadas con la distribución de la sustancia.

Matthew Perry – Chandler friends Foto: Friends

Famosos que aun luchan contra las adicciones

Aunque las historias de adicción de los artistas anteriores terminaron en muerte, también están los que todavía continúan en proceso de recuperación.

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Camilo Blanes (Sheila Devil), hija de Camilo Sesto

El proceso del único hijo del fallecido cantante Camilo Sesto ha sido muy comentado en redes sociales y medios de comunicación internacionales. Desde hace unos años, adoptó públicamente el nombre de Sheila Devil. Lourdes Ornelas, su madre, se ha referido al impacto devastador que el consumo problemático de drogas tiene en la vida de su hija, buscando que acepte ayuda profesional.

En marzo de 2025 se reportó que había sido arrestada por posesión de 12 gramos de cocaína. Luego, a principios de enero de 2026, Lourdes Ornelas anunció que Sheila Devil había sido admitida en un centro especializado para tratar sus problemas de adicción tras una hospitalización de emergencia que estuvo vinculada a una sobredosis.

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Kelly Osbourne

La hija de Ozzy y Sharon Osbourne ha compartido su lucha con la dependencia de las drogas y el alcohol durante años, un desafío que comenzó en su adolescencia. Su primer encuentro con los opioides fue a los 13 años, cuando le recetaron Vicodin tras una operación de amígdalas. En una entrevista con Red Table Talk en 2021, Kelly reveló que ese medicamento marcó el inicio de una relación complicada con los opioides. Luego, pasó a consumir Percocet y, eventualmente, llegó a usar heroína. Con el tiempo, lo que comenzó como un uso ocasional se transformó en una adicción que tuvo que enfrentar mientras crecía casi siempre bajo la mirada de las cámaras.

En 2021, compartió que había conseguido mantenerse alejada de las drogas y el alcohol durante casi cuatro años, pero lamentablemente, terminó recayendo durante la pandemia. Este año aseguró que había enfrentado otra recaída, esta vez tras la muerte de su padre quien falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años. En su pódcast We Need to Talk, confesó que se sentía completamente destrozada y que, durante ese tiempo, había vuelto a consumir alcohol.

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Natasha Lyonne

La actriz de Orange Is the New Black, Russian Doll y Poker Face, empezó a enfrentar problemas de consumo desde muy joven. En 2006, decidió ingresar a rehabilitación para hacer frente a su adicción a la heroína y otras drogas. Antes de eso, ya había tenido algunos problemas legales, como un arresto por conducir ebria en 2001.

Durante mucho tiempo consiguió mantenerse alejada de las sustancias. Sin embargo, hace unos meses sufrió una recaída después de aproximadamente diez años de sobriedad. El 19 de marzo de 2026, casi dos meses después de haber hablado sobre su recaída, Lyonne decidió volver a compartir un mensaje. Comentó que se sentía “mucho mejor” y que estaba “de nuevo de pie”. Agradeció el apoyo que recibió de las comunidades de recuperación y de sus seguidores, y mencionó que prefería mantener su proceso más privado, aunque tenía la esperanza de compartir su experiencia en el momento adecuado.

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Los famosos que se recuperaron de las adicciones

Robert Downey Jr.

Antes de convertirse en Iron man, el reconocido actor también atravesó una etapa marcada por el consumo de drogas y alcohol, además de varios problemas legales durante los años noventa. Según un artículo de Us Weekly publicado en junio de este año, comenzó a consumir drogas a los 8 años, cuando su padre, el cineasta Robert Downey Sr., le presentó la marihuana. A lo largo de los años, ese consumo se transformó en una dependencia que impactó profundamente su vida personal, profesional y hasta judicial.

A lo largo de los años ochenta y noventa, el actor enfrentó varios procesos de rehabilitación, pero sufrió varias recaídas. Su vida estuvo marcada por detenciones frecuentes debido a delitos relacionados con las drogas, e incluso pasó un tiempo en prisión. En 1999, fue condenado a tres años en una cárcel de California tras no cumplir con las condiciones de su libertad condicional. Después de muchos años de lucha, Downey ha logrado mantenerse sobrio desde 2003. En una entrevista que dio ese mismo año a Diane Sawyer para ABC News, compartió que había decidido dejar las drogas de forma definitiva y que, durante el rodaje de The Singing Detective, se mantuvo limpio y sobrio.

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Iron Man (Tony Stark), interpretado por Robert Downey Jr. Foto: Cortesía Marvel

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin se convirtió en un ícono de la infancia gracias a su inolvidable papel de Kevin McCallister en Mi pobre angelito. En 2004, a los 24 años, fue arrestado en Oklahoma por tener marihuana y algunos medicamentos sin receta, incluyendo Xanax. Se declaró culpable de cargos menores y recibió una sentencia diferida. Con el paso de los años, empezaron a surgir rumores sobre una supuesta adicción a la heroína. Las especulaciones se intensificaron en 2012, cuando lo fotografiaron luciendo una apariencia muy delgada. En una entrevista con Esquire, en 2020, Culkin admitió que había experimentado con drogas y describió esa etapa de su vida como un momento en el que “jugó con fuego”. También mencionó que nunca había pasado por rehabilitación y que ya no consumía drogas recreativas, aunque reconoció que en su momento tuvo experiencias con varias sustancias.

Macaulay Culkin, actor y músico estadounidense. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Lindsay Lohan

La actriz alcanzó la fama a los 11 años gracias a Juego de gemelas, la película de Disney de 1998 en la que interpretó a dos hermanas separadas al nacer. Durante su adolescencia y los primeros años de su vida adulta, la actriz se enfrentó al alcohol, las drogas y algunos problemas legales. En una entrevista con Oprah Winfrey en 2013, admitió que tenía una dependencia al alcohol y compartió que había probado la cocaína en varias ocasiones, principalmente porque le permitía tomar durante más tiempo. También reveló que había desarrollado una adicción al Adderall, un medicamento estimulante que comenzó a tomar tras ser diagnosticada con TDAH.

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Lohan tuvo varios problemas con la ley, lo que la llevó a pasar por diferentes períodos de rehabilitación. En 2010, incluso fue condenada a prisión por no cumplir con las condiciones de su libertad condicional. En febrero de este año compartió, en una entrevista con Vogue Arabia, sus experiencias difíciles en Los Ángeles y cómo tomó la decisión de distanciarse de ese entorno. Desde 2014, ha estado viviendo en Dubái, un lugar donde ha logrado disfrutar de más privacidad y paz.