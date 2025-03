Fanny Lu recordó la trágica muerte de su padre: “Lo lloré un año entero”

Fanny Lucía Martínez, mejor conocida como Fanny Lu, es una cantante que goza de gran reconocimiento entre el público colombiano por su trabajo como cantautora. Tú no eres para mi, No te pido flores, Fanfarrón y Feliz, son algunas de sus canciones más populares.

Lo que algunos seguidores de la caleña de 52 años desconocen es que su historia también está marcada por momentos trágicos, como el asesinato de Julio Martínez, su padre.

¿Cómo murió el papá de Fanny Lu?

En una entrevista que concedió a La sala de Laura Acuña, espacio digital de la presentadora de Yo me llamo, la famosa artista hizo un repaso por sus primeros años de vida.

De acuerdo con Fanny Lu, sus padres se separaron cuando era niña y, a partir de ese momento, empezó a extrañar la compañía de su padre. Razón por la que, al cumplir 15 años, se fue a vivir a su lado; sin embargo, tres años después Julio Martínez perdió la vida en un acto violento.

“Yo no entendía por qué otro ser humano, de carne y hueso, había decidido quitarme ese ser que para mí es tan importante (...) A pesar de todo, he sido una persona libre de resentimientos y rencores, por eso no quise saber quién fue. Yo siento que todo está en manos de Dios. Mi papá era abogado de muchas entidades, como bancos, y quién sabe con quién se metió o a quién le dijo que no. Era un época muy agresiva en la que se demostraba el poder a través de la violencia, la moto y la cosa”, comentó.

Los días difíciles que Fanny Lu experimentó tras la muerte de su papá

Para concluir esta parte de su charla con Laura Acuña, la vallecaucana mencionó algunos detalles sobre el proceso de duelo que debió enfrentar cuando tenía 18 años.

“Eso se puede sobrellevar con la ayuda de los que te rodean y también con la cercanía a Dios, pero yo lloré a mi papá un año entero con la foto en la mano. Incluso, llegué a soñar con él todas las noches y lo veía así todo lastimado, como había quedado. No hablábamos, pero nos abrazábamos; y como yo sentía que le había dicho pocas veces ‘te amo’ estando en vida, en algunos sueños me desahogaba, y cogía y le decía: ‘Te amo, te amo, te amo’. Fue un poco poco trágico, y cuando me despertaba yo le pedía a Dios que esa noche volviera a tenerlo en sueños, siempre le pedía un minuto más”, explicó inicialmente.

“He aprendido que este plano es temporal y, cuando llegamos, venimos con planes concretos. Por eso, cuando llega el momento de irnos es inevitable. Cuando hay dramas y tragedias quizá son karmas... no tengo idea. Yo me consuelo un poco sintiendo que espiritualmente debemos crecer para entender estos procesos de la vida que son inevitables, y que muchas veces, para nosotros en este plano, son difíciles de asimilar”, agregó Fanny Lu.

Cabe recordar que Julio Martínez falleció tras recibir varios impactos de bala, mientras conducía su vehículo en la ciudad de Cali. Aquel día, según la también exentrenadora de La Voz, él le pidió que fueran juntos a hacer unas compras, pero ella tenía otros planes y no pudo acompañarlo.