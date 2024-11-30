Feid celebró su cumpleaños en Japón. Yandel y J Balvin estuvieron presentes

El cantante colombiano Feid, una de las figuras más destacadas del reguetón y la música urbana en la actualidad, vivió un cumpleaños diferente este 2025: lo celebró en Tokio, Japón, en medio de su participación en el prestigioso festival Summer Sonic.

Ferxxo no solo hizo parte del cartel principal, sino que protagonizó un hecho histórico al convertirse en el primer latino en tener su propio escenario dentro del evento. El “Beach Stage” del Zozo Marine Stadium fue rebautizado por la organización como “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, en honor a la ocasión.

¿Cómo fue la celebración?

La celebración ocurrió un día antes de su cumpleaños oficial, el 19 de agosto, aprovechando su paso por el festival. Tras su show, Feid tuvo una fiesta privada en la que no faltaron detalles con sello paisa: dulces típicos de Medellín, una torta decorada en tonos verdes —su color insignia— y bebidas de su preferencia.

Entre los invitados destacaron J Balvin y Yandel, quienes también se presentaron en el Summer Sonic y acompañaron a Feid en este momento especial. Ambos artistas compartieron con él tras bastidores, consolidando el ambiente de camaradería latina en uno de los escenarios más importantes de Asia.

Aunque en redes sociales algunos seguidores notaron la ausencia de su familia y de Karol G, su pareja, el cantante dejó claro que la fiesta fue una forma simbólica de celebrar lejos de casa, en un país que lo recibió con entusiasmo.

El festival Summer Sonic, que reúne a miles de asistentes y a grandes figuras de la música global, fue la plataforma perfecta para que el reguetón colombiano marcara un nuevo hito. Con este festejo, Feid no solo sumó un año más de vida, sino que reafirmó su posición como embajador del género en escenarios internacionales.