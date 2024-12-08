Feid está grabando su nuevo video en Medellín. Salen a la luz primeras imágenes

El barrio Manrique, en el oriente de Medellín, vivió una jornada inesperada cuando Feid apareció en sus calles para filmar escenas de su más reciente videoclip. El artista antioqueño, una de las figuras más destacadas de la música urbana en la actualidad, eligió este icónico sector de la ciudad para dar vida al video de “RU MOR”, sencillo incluido en su álbum Ferxxo Vol X: Sagrado.

La presencia del cantante no pasó desapercibida. Vecinos y curiosos se agolparon para observar cómo el artista rodaba escenas en medio de juegos infantiles, visitaba un hogar comunitario y compartía con habitantes del barrio. Lejos de mantener una distancia, Feid se dejó ver cercano, saludando a los asistentes, sonriendo a los niños y sumándose a la cotidianidad del lugar, lo que generó un ambiente festivo que rápidamente se replicó en redes sociales.

Videos grabados por los mismos residentes muestran al intérprete de “Normal” y “Feliz cumpleaños Ferxxo” lanzándose por un tobogán, gesto que despertó simpatía y provocó comentarios positivos de sus seguidores, quienes destacaron la sencillez con la que se relaciona con su público. Para muchos, esta acción reafirma la identidad de Feid como un artista que no ha perdido el vínculo con sus raíces y que sigue encontrando inspiración en Medellín, la ciudad donde nació y creció.

La elección de Manrique como escenario no es casualidad. Conocido por su historia cultural y musical, el barrio se ha consolidado como un símbolo del talento local y de la transformación social de Medellín. El hecho de que un artista de proyección internacional lo use como telón de fondo para un videoclip refuerza esa narrativa de orgullo y pertenencia que caracteriza a la capital antioqueña.

El videoclip de “RU MOR” aún no tiene fecha oficial de estreno, pero la expectativa ya es alta. Sus seguidores esperan que el lanzamiento combine la estética característica del Ferxxo con la calidez de la ciudad que lo vio nacer. Mientras tanto, las imágenes de la grabación se han vuelto virales, consolidando una vez más la cercanía del cantante con su audiencia.

Con este gesto, Feid no solo promociona un nuevo sencillo, sino que también rinde homenaje a Medellín, mostrando al mundo que su carrera, a pesar de los escenarios internacionales, sigue profundamente ligada a sus raíces.