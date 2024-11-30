Feid presenta su primer Funko Pop oficial: un homenaje a su estética y a sus fans

El reguetonero colombiano Feid, conocido mundialmente como Ferxxo, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su propio Funko Pop oficial. La figura coleccionable, realizada en colaboración con la famosa marca de juguetes, ya está en preventa y promete convertirse en un objeto de culto para los fanáticos del artista paisa.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales del cantante y de Funko, donde Feid compartió un unboxing mostrando todos los detalles del muñeco. “Esto es para todos mis fans que me han acompañado en cada show y cada disco. Quería que este Funko tuviera todo lo que me representa”, expresó en su publicación.

La figura no solo captura el estilo inconfundible de Feid, sino que también incluye múltiples referencias a su trayectoria y estética. El Funko luce el logo de Sixdo, la marca personal del artista, además del chaleco que usó durante su gira “Sixdo 747”. Sus características colitas verdes, las zapatillas Salomon Friends and Family, el diente de oro y un gesto icónico con la mano completan la recreación. Según reseñó el medio especializado Infobae, estos detalles fueron cuidadosamente supervisados por Feid para que el muñeco reflejara su esencia.

Uno de los elementos más llamativos es su efecto especial: partes del Funko brillan en la oscuridad, un guiño directo a la estética verde fluorescente que ha acompañado al artista en sus últimos proyectos, incluido su álbum Mor, no le temas a la oscuridad. Este rasgo lo hace aún más atractivo para los coleccionistas.

El Funko Pop de Feid está catalogado con el número 483 y tiene un precio de lanzamiento de 14,99 dólares, aproximadamente 55 000 pesos colombianos. La preventa ya está abierta a través de la página oficial de Funko y tiendas distribuidoras autorizadas, con envíos programados a partir del 30 de enero de 2026.

Con este lanzamiento, Feid se une a la lista de artistas latinos que han sido inmortalizados en formato Funko, consolidando su popularidad global. La noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores han destacado que este gesto es una forma más en la que el cantante mantiene un vínculo cercano con su público.

La edición limitada no solo representa un nuevo hito en la carrera del artista, sino también una oportunidad para los coleccionistas de llevarse a casa una pieza que encapsula el fenómeno cultural que Ferxxo ha construido alrededor de su música y su imagen.