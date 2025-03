¿Feid quiere ser papá? ‘Ferxxo’ reveló detalles de su relación con Karol G

Feid y Karol G han logrado brillar en escenarios nacionales e internacionales con su música. Los artistas han generado gran interés en sus fanáticos y medios de comunicación, no solamente por sus carreras artísticas, sino también por su relación sentimental.

Aunque en un inicio mantuvieron su romance en privado, con el tiempo se dejaron ver juntos hasta confirmar que eran pareja. Sin embargo, han preferido mantener los detalles de su relación alejados del foco mediático.

Karol G y Feid en Medellín Fotografía por: @jonathanquintero

¿Qué dijo Feid de Karol G?

Recientemente, el intérprete de Luna concedió una entrevista para el periodista Enrique Santos, donde no solo se refirió a su carrera, sino también a su relación con la cantante de Si antes te hubiera conocido.

Allí, el artista reveló qué significa ‘La Bichota’ en su vida personal y profesional, teniendo en cuenta que ambos son cantantes y han crecido sus carreras de manera individual:

“Ella es muy exitosa, pues demasiado exitosa en lo que hace, en su vida y en sus vueltas. Es una mujer que yo admiro mucho y que quiero mucho. Y mi proyecto, yo también lo cuido mucho y lo resguardo mucho de cualquier cosa”, afirmó.

¿Feid y Karol G harán una colaboración?

Los artistas han colaborado en varias oportunidades, y aunque no descartan la posibilidad de seguir lanzando canciones juntos: “si en algún futuro hacemos otra vuelta, va a ser muy especial. Pero no es algo como que uno le trasnoche, como que, hay que sacar una canción. No, es otro tipo de relación en ese aspecto, como lo laboral. Ella es más un apoyo, un acompañamiento, se opina, se dice, es distinto”, aseguró.

¿Karol G y Feid quieren ser papás?

En los últimos meses se ha rumorado que Karol G estaría embarazada; sin embargo, hasta el momento, ella no ha confirmado ni desmentido esa información. De hecho, desde diciembre del año pasado ha estado ausente de las redes sociales.

Santos le preguntó a Feid sobre sus deseos de cnovertirse en padre. Al respecto, dijo: “yo siempre digo, cuando Dios me de la oportunidad, ese es otro sueño que quiero cumplir, si es pasado mañana, si es un año, si son dos meses, estamos ready”.

Los seguidores de la pareja han dejado sus opiniones sobre las palabras de Feid refiriéndose a su novia: “tan bello que es”, “se nota lo tranquilo y respetuoso que es”, “gran hombre el que tiene Karol G al lado”, “es unm gran ser humano”.