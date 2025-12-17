Feid y Karol G: las fotos que desmienten la supuesta ruptura entre los cantantes

Durante varias semanas, la relación entre Feid y Karol G fue objeto de especulación constante en redes sociales y medios de entretenimiento. La ausencia de apariciones conjuntas, la reducción de interacciones públicas y el silencio de ambos frente a los rumores alimentaron los rumores sobre un posible distanciamiento.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza cuando seguidores notaron que, a diferencia de meses anteriores, no había publicaciones compartidas ni gestos públicos de apoyo mutuo en lanzamientos, conciertos o eventos relevantes. A esto se sumó el hecho de que ambos artistas fueron vistos por separado en compromisos profesionales, lo que para algunos usuarios se interpretó como una señal de crisis.

Algunos medios, incluso, citaron fuentes cercanas que hablaban de una posible ruptura, mientras otros optaron por destacar que no existía confirmación directa por parte de los involucrados. Sin embargo, en medio de ese panorama, unas recientes publicaciones cambiaron el rumbo del debate.

Las fotos que desmienten la ruptura entre Feid y Karol G

A través de varias historias, ‘El Ferxxo’ publicó una serie de historias en Instagram sobre algunos momentos de intimidad que disfruta por estos días.

En las primeras imágenes, se le ve cocinando y compartiendo de manera relajada en un ambiente doméstico. Aunque Karol G no aparece en escena, seguidores señalaron que el lugar correspondería a la casa de la artista, al comparar los espacios con otras imágenes que ella misma ha compartido previamente en redes sociales y en las que el entorno coincide.

A la conversación se sumó otra publicación hecha por la propia Karol G. En una de sus historias, seguidores notaron la presencia de unos tenis que, según comentaron en redes sociales, pertenecerían a Feid, pues el cantante ha sido visto en varias ocasiones usando un calzado similar. El detalle, aunque no confirmado por los artistas, fue interpretado por muchos como una señal más que contradice las versiones de un distanciamiento.

Aun así, no todos quedaron convencidos. Algunos usuarios insisten en que la relación podría atravesar un momento de turbulencia. Lo cierto es que, hasta ahora, ni Feid ni Karol G han hecho declaraciones formales sobre el estado de su relación, manteniendo la dinámica que ha caracterizado su vida personal desde que decidieron hacerla pública: no dar detalles al púbico sobre su intimidad.

Mientras tanto, las imágenes siguen circulando y reconfigurando el relato que, durante semanas, estuvo marcado más por interpretaciones externas que por hechos confirmados.

