Felipe Arias y su hija Sofía están de luto. Murió integrante de su familia: “duele el alma”

La familia del periodista y presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, enfrenta un momento difícil. A través de las redes sociales, su hija Sofía confirmó la triste noticia del fallecimiento de su mascota, una pérdida que ha dejado un profundo dolor y ha generado mensajes llenos de tristeza en sus redes sociales. La creadora de contenido fue quien compartió un conmovedor mensaje, mostrando su tristeza. En una publicación llena de sentimiento, la joven expresó:

“Mango, mi estrellita fugaz, chiquito mío, nunca en la vida me imaginé que esta sería la última foto que tendríamos juntos. Yo llena de felicidad de por fin poder verte otra vez sin darme cuenta del dolor que ya llevabas en tu carita”, se lee.

Murió la mascota de la hija de Felipe Arias

En ese post, la influenciadora subió un reel de fotografías de diferentes momentos compartidos con su mascota. “No me alcanzarán nunca las palabras para expresar el vacío y dolor que estoy sintiendo en mi corazón en este momento por toda la falta que ya me haces. Fuiste mi estrellita fugaz, llegaste a alegrar mi vida y a regalarme los mejores meses que he vivido. Teníamos el anhelo de verte crecer, escucharte ladrar, sacarte al parque por primera vez, correr contigo por toda la casa como tanto te gustaba".

En el mensaje, Sofía continuó resaltando el profundo dolor que generó la partida de su perrito, quien había llegado a su vida hace apenas unos meses. “Mi chiquito, fuiste un regalo de Dios para todos nosotros, y nos dueles en el alma. Nunca nos esperamos que algo así te fuera a pasar con todo lo que te cuidamos. Pero quizás, Dios quería que vinieras a nuestra vida un instante, el tiempo justo para enseñarnos lo que es amar sin medida.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Esa última noche tuve el privilegio de sostenerte entre mis brazos, de cubrirte de besos y acariciarte hasta que te quedaras dormido. Tú no querías que te dejara de consentir, y te despertabas cada vez que dejaba de hacerlo. Nunca olvidaré nunca tus pequeños quejidos y tu carita cansada esas últimas horas que te tuve. Por eso me consuela saber que ahora descansas y que el dolor ya no te toca. Te amo con todo mi corazón mi Mango. Fuiste mi vida entera en tan poco tiempo. Te llevaremos con nosotros en cada recuerdo, en cada latido, hasta el día en que nos volvamos a encontrar. Gracias por tanto mi angelito”.