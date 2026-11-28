Antes de convertirse en uno de los creadores de contenido colombianos con mayor comunidad en redes sociales, Felipe Saruma tenía otro sueño: hacer cine. No pensaba en acumular seguidores ni en convertirse en una figura pública. Lo que despertaba su curiosidad era descubrir cómo se construían las historias que veía en la pantalla, cómo se creaban los monstruos de las películas y qué había detrás de cada efecto. Esa inquietud comenzó en su casa, durante las tardes en familia frente al televisor, y terminó convirtiéndose en una vocación que todavía lo acompaña.

Hoy, con más de 26 millones de seguidores en sus plataformas y una empresa dedicada a la producción audiovisual, el bumangués de 27 años encontró en internet una manera de desarrollar aquella pasión. Las redes sociales le permitieron mostrar sus primeros trabajos, construir una audiencia y abrirse paso en una industria en la que no tenía garantizado un lugar. Sin embargo, según contó a Vea, de El Espectador, hay algo que no ha cambiado desde entonces: su interés por contar historias y su deseo de convertirse en director de cine.

"Mi gusto por el cine nació en mi casa, con mi familia. Todos los días nos reuníamos en la sala o en la habitación de mis papás a ver películas. Pero a mí no solo me interesaba verlas, sino entender cómo las hacían. Las películas de terror nunca me daban miedo; desde niño sabía que todo era ficción y me daba curiosidad descubrir cómo creaban los monstruos, los efectos y todo lo que implicaba la realización audiovisual. Ahí nació esa pasión", Felipe Saruma.

Un repaso por la historia de Felipe Saruma

Desde que les contó a sus padres que quería dedicarse al cine, el creador de contenido tuvo que enfrentar las dudas que suelen acompañar a quienes eligen una carrera artística. En su familia existía el temor de que no pudiera encontrar estabilidad económica en ese oficio y de que apostar por su pasión significara renunciar a una profesión con mayores certezas. Él, sin embargo, tenía claro que quería dedicarse a lo que lo hacía feliz.

"Desde ese amor tan grande que me tienen, pero igual con miedo, mis papás me dicen algo como: ‘Hijo, ¿por qué no se dedica a algo que sí funcione? Que sea algo que sí genere plata’. Entonces empieza esa lucha interna entre las dudas de: ‘Yo me quiero dedicar a lo que amo y a lo que me apasiona ¿Cómo así que me tengo que dedicar a algo que dé plata? ¿No pueden ser lo mismo? Si esto es lo que me hace feliz'".

La formación también fue un obstáculo. En su entrevista con Vea, Felipe Saruma mencionó que no tenía los recursos para estudiar cine en una universidad y, como recuerda, las alternativas que tuvo disponibles hace 12 años eran diferentes a las de hoy. Así que buscó en internet una manera de aprender. YouTube se convirtió en una herramienta de capacitación y las redes sociales, además de un espacio para consumir contenidos, comenzaron a representar una posibilidad para mostrar lo que hacía.

Aun así, el influenciador aclara que su experiencia no pretende convertirse en una invitación a abandonar la educación formal. De hecho, cuando habla de su recorrido, insiste en que estudiar en una universidad es una oportunidad que debe aprovecharse cuando se tiene al alcance.

"Yo busqué la forma de capacitarme, porque yo no tenía en ese momento los recursos para estudiar cine en una universidad. Te hablo de 2014, cuando eran muy diferentes las oportunidades que tenía. Por eso considero que estudiar es un privilegio que debe aprovecharse, sobre todo si se trata de arte (…) Entonces sí, yo busqué la forma de aprender, que fueron las mismas redes sociales y plataformas digitales. Ahí yo me capacité. Pero esto no lo recomiendo. Tampoco el mensaje es decirles: ‘No, usted no vaya a una universidad ¡Estudie por internet!’. No, para nada".

Foto: Oficina de prensa Saruma

Las redes como escenario para contar historias

Su llegada a las plataformas digitales, entonces, tuvo un propósito distinto al de convertirse en una celebridad de internet. Felipe Saruma siempre ha querido ser director de cine y encontró en las redes un lugar donde podía publicar su trabajo, observar la reacción del público y construir una comunidad alrededor de sus producciones. El ‘título’ de influenciador llegó como parte de ese proceso, no como el objetivo que había trazado desde el comienzo.

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"En ese momento yo quería ser director de cine, y todavía quiero serlo. Así que vi en las redes sociales una oportunidad para mostrar mis cortometrajes, crear una comunidad y saber si a la gente le gustaba lo que hacía. Más allá de ser creador de contenido o influenciador, que, por supuesto hoy lo soy, me considero un contador de historias y un director de cine en progreso. Eso es lo que me gusta y me apasiona".

El reconocimiento, sin embargo, no llegó de inmediato. Entre sus primeros pasos y el momento en que su trabajo comenzó a tener mayor visibilidad hubo años de incertidumbre. En ese periodo tuvo que convivir con las dudas propias y con las preguntas de quienes no entendían por qué había elegido un oficio que todavía no ofrecía certezas. Mirado desde el presente, no reniega de esa etapa: la entiende como parte del proceso que le permitió llegar hasta donde está.

"Empecé a trabajar en esto desde hace unos 12 años, pero mi trabajo comenzó a ser reconocido hace apenas cuatro años. Durante casi una década hubo mucha incertidumbre. Sentías que estabas fracasando o que los demás te veían como un fracasado porque no estabas estudiando una carrera convencional y te dedicabas a las redes sociales. Cuando yo empecé, apenas estaban llegando estas plataformas y mucha gente se preguntaba: ‘¿Uy, pero eso sí le va a funcionar?’. Uno mismo también llega a dudar y a preguntarse si está en el camino correcto. Pero todo eso hace parte del proceso. Esos momentos de oscuridad también son necesarios y, al final, hacen que el camino sea muy bonito".

Con el tiempo, aquella vitrina para sus cortometrajes se transformó en un negocio. La comunidad que construyó le permitió ofrecer sus producciones a marcas y artistas, y ampliar las posibilidades de su trabajo audiovisual. Hoy dirige un equipo y entiende que su labor no consiste solamente en crear videos, sino también en sostener una estructura empresarial. Esa transición modificó las responsabilidades, aunque no necesariamente su relación con lo que hace.

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Cuando se le pregunta qué tuvo que sacrificar para construir su carrera, su respuesta se aleja de la idea de que el éxito necesariamente exige renunciar a una parte de la vida. Para el influenciador santandereano, trabajar no ha significado apartarse de algo que quisiera hacer, porque encuentra en la creación una forma de expresión e incluso un refugio en los momentos difíciles.

"No lo veo como un sacrificio. En mis momentos más tristes me gusta trabajar, porque no lo siento como una obligación: me gusta crear y contar historias. Incluso cuando he estado deprimido o no me he sentido pleno, necesito hacer esto para encontrarme de nuevo. Por eso siento que no he sacrificado absolutamente nada. Si hablamos de tiempo, se lo he dedicado a lo que amo y esa es la mejor inversión", Felipe Saruma.

Felipe Saruma: el personaje y la persona

Aunque su trabajo depende de estar frente a millones de personas, el creador de contenido ha buscado establecer una frontera entre lo que muestra y lo que reserva para su vida privada. Según admitió en su charla con Vea, hubo una época en la que compartía más detalles de su intimidad, pero hace alrededor de cuatro años decidió concentrar sus publicaciones en las historias que crea y en su trabajo.

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En sus propias palabras: "no se trata de dejar de comunicarme con mi comunidad, sino de elegir qué aspectos de su vida quiero poner a disposición del público".

"Yo tuve una época en que mi vida mostraba muchísimo lo que era mi vida privada, ¿sabes? En esto de las redes sociales. Tuve una época y, de un tiempo para acá, te estoy hablando de hace cuatro años, quise cambiarlo a que solo conocieran mi trabajo. De hecho, todo lo que yo subo en redes sociales, la gente sabe que es actuado, que es una historia contada por mí. Y está muy bien, eso me encanta porque trato de reservar mucho mi vida íntima", agregó.

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Para Felipe Saruma, hay una diferencia entre el hombre que aparece en sus videos y el que se encuentra con las personas fuera de las cámaras. Él mismo se describe como alguien introvertido, callado y de pocos amigos. No se considera tímido, pero reconoce que su personalidad no siempre coincide con la imagen que el público construye a partir de sus contenidos. Esa distancia, lejos de incomodarlo, le permite mantener separados su oficio y su intimidad.

"Mi expresión habitual es seria y la gente suele decirme: ‘Pero sonríe, Felipe, sonríe’, o ‘yo pensé que eras más chistoso en persona’. Incluso me preguntan por qué no estoy sonriendo o por qué no estoy feliz. Pero es que tengo cara de serio desde nacimiento y hace parte de mi cotidianidad".

Felipe Saruma comparte el secreto de su éxito

Su apuesta es combinar la comedia con asuntos que considera importantes, como la depresión, la ansiedad, la soledad, el abandono y la pérdida. No quiere que el humor sea un fin en sí mismo, sino una puerta para acercarse a conversaciones que pueden resultar difíciles.

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"Más allá de todo ese contenido que hoy se encuentra en las redes sociales, nosotros quisimos construir una propuesta diferente: hacer contenido de valor y una comedia que no fuera vacía. La viralidad puede conseguirse fácilmente; tú subes un video haciendo cualquier cosa y puedes volverte viral. Pero creo que nuestra sociedad está atravesando situaciones muy delicadas que merecen llegar a millones de personas a través de contenidos que realmente impacten y dejen algo. Queremos hacer reír, conectar con la gente y, al mismo tiempo, sembrar una idea", Felipe Saruma.

En esa búsqueda, la comedia funciona como un recurso para acercarse al público sin restarle importancia a los temas que aborda. "¿Cómo yo hago reír a la gente? ¿Cómo yo hago conectar a la gente? ¿Y cómo yo hago que me sigan? Pero, más allá de eso, que yo les siembre una reflexión o al menos una duda", resume.

El próximo 15 de diciembre, Saruma llevará parte de esa experiencia al Teatro Astor Plaza de Bogotá con su conferencia ‘Profesionalmente Empírico: el poder de tu marca personal‘, dirigida a emprendedores y personas interesadas en construir una presencia digital para sus proyectos. Allí hablará de lo que ha aprendido en el camino, de los errores y de la importancia de crear una comunidad que pueda conectarse con una marca o un producto.

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Y aunque hoy su trabajo transita entre las redes sociales, la creación de contenidos y los negocios, el famoso influenciador no ha dejado atrás aquella primera inquietud por el cine. Sigue queriendo dirigir películas y contando historias desde el lugar que encontró para hacerlo. Su camino ha tomado varios rumbos, pero la motivación con la que empezó permanece.

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