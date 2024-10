Felipe Saruma habló por primera vez de su divorcio con Andrea Valdiri: “Casi me voy”

Felipe Saruma y Andrea Valdiri protagonizaron una de las rupturas más controversiales de la farándula colombiana en 2023, teniendo en cuenta que la pareja de influenciadores concluyó su matrimonio tras año y medio juntos.

“El amor existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía ¿Cuantos matrimonios no duran 30 años porque la mujer aguantó cachos o malos tratos gracias a que el tipo la mantenía? Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo (...) Aprendí en este matrimonio que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos”, aseguró la barranquillera en noviembre pasado, cuando confirmó la separación del bumangués.

¿Qué dijo Felipe Saruma sobre Andrea Valdiri?

En una entrevista con La Red, programa de entretenimiento del canal Caracol, el creador de contenido mencionó que, a pesar de su corta edad, le costó bastante asimilar que la relación amorosa con ‘La Valdiri’ llegó a su final más pronto de lo que alguna vez imaginó. Además, admitió que la carga se hizo más compleja de llevar porque tampoco contaba con acompañamiento de su familia.

“Me casé casi a los 22 años y me separé casi a los 24. Uno se pregunta: ‘¿Por qué me pasa esto?’, pero hay que seguir. Había tenido una novia antes de la relación con Andrea, entonces para mí, no lo voy a negar, fue muy fuerte porque yo tenía unos planes, ahora todo se cambió. Cuando yo me separé, yo era un palo, estaba terrible, no comía ¡Casi me voy, estaba flaquísimo! Para mí fue como si se me hubiera acabado el mundo porque había cortado relación con mis papás, entonces ese diciembre estuve solo con unos amigos”, aseguró Felipe Saruma, quien es la primera vez que habla en público sobre el divorcio con Andrea Valdiri.

El también empresario aseguró que, precisamente, fue tocar fondo lo que le permitió tomar el impulso necesario para darle un giro radical a su vida. De igual manera, mencionó que no se niega a la posibilidad de casarse de nuevo, entre otras razones, porque uno de sus sueños siempre ha sido conformar una familia y tener hijos.