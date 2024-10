Karoll Márquez hizo inesperada confesión sobre su vida sentimental: “Es hora”

Karoll Márquez es un artista que se dio a conocer ante el público colombiano al participar en Conjunto Cerrado, serie en la que debutó como actor de forma inesperada. Así lo recordó en una reciente entrevista en la que, además, hizo una confesión sobre su vida sentimental que llamó la atención entre sus seguidores.

¿Karoll Márquez está soltero o tiene pareja?

En conversación con Impresentables, programa de la emisora Los 40, el también cantante abrió las puertas de su intimidad y se confesó sobre varios temas, como su protagónico en la novela Oye Bonita, en la que participó junto a Diana Hoyos.

En ese momento, uno de los oyentes preguntó si entre los actores hubo algún tipo de romance, a lo que el cartagenero de 40 años respondió de forma tajante que “no”. Fue entonces cuando aprovechó para hablar sobre su situación sentimental y aseguró que, aunque disfruta de la soltería, etapa que atraviesa desde hace cinco años, no se cierra a la posibilidad de tener una nueva pareja.

“A mí me gustaría, chévere, ya es hora. Yo me gozo mucho la soltería, la verdad, y sobre todo porque trabajo un montón, y este trabajo demanda mucho tiempo, sobre todo de la manera en la que yo he enfocado el mío porque yo vivo 24-7 pensando en mi carrera: mis entrenamientos, mis clases de voz y demás”, explicó Karoll Márquez.

“Soy una persona muy amorosa, pero enamoradizo no mucho. Soy un poco más pragmático, soy Capricornio, entonces ya te imaginarás (...) Cuando me enamoro estoy tirado de pecho y creo que soy buen novio. Hay algo con lo que no hago concesiones y tiene que ver con mi carrera y mi trabajo. Creo que eso no es secreto para nadie y para mí es primero lo primero”, agregó.

La razón por la que Karoll Márquez no puede dormir sin antifaz

En esa misma charla con Impresentables, el exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia confirmó que, a la hora de dormir, tiene que hacerlo con un antifaz porque así se acostumbró desde que era un adolescente y se radicó en Bogotá.

Según Karoll Márquez, al llegar de Cartagena a la capital colombiana tuvo que hacerlo “de forma austera”. Por esta razón, vivió en la pensión que tenía una familiar de Eduardo Márquez, su papá, quien es oriundo de Sincelejo (Sucre).

“Yo rentaba un espacio en esa pensión y dormía en una habitación que no tenía blackout ni nada. Recuerdo que, sin necesidad, debía despertarme muy temprano porque la luz entraba directo. Eso se convirtió en un tema crónico, de mucho raye para mí, un TOC (trastorno obsesivo-compulsivo)”, concluyó al respecto.