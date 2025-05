Festival Vallenato ¿Por qué descalificaron al acordeonero Franco Argüelles?

La mañana del 1 de mayo, el Festival de la Leyenda Vallenata amaneció con una noticia inesperada: el reconocido compositor guajiro Franco Argüelles fue descalificado del concurso de Canción Vallenata Inédita por no presentarse a tiempo en su turno de participación.

La eliminación del excompañero de fórmula de Diomedes Díaz generó sorpresa entre los asistentes y seguidores del certamen, sobre todo porque su obra, Íconos de oro, había despertado gran expectativa.

¿Por qué descalificaron a Franco Argüelles del Festival Vallenato 2025?

Según informó la organización del Festival, Argüelles no atendió los tres llamados correspondientes por parte del jurado, motivo por el cual se aplicó el reglamento y se le eliminó automáticamente de la competencia.

“Las reglas son claras y están para respetarse. Los participantes deben salir con antelación para evitar cualquier imprevisto”, explicó Efraín ‘El Mono’ Quintero, vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en conversación con El Heraldo.

Sin embargo, el propio compositor ofreció su versión de los hechos. En diálogo con este mismo medio de comunicación, Franco Argüelles explicó que sufrió un accidente leve en carretera cuando la camioneta en la que se movilizaba chocó con un carro de mula. Este contratiempo le habría retrasado su llegada al lugar de competencia.

“He aportado un video que ya está circulando en redes sociales y he venido a explicar lo sucedido, para ver si me permiten presentarme, porque en realidad estoy muy entusiasmado con participar en este festival, que además está dedicado a Omar Geles. Ya veremos si los organizadores así me lo permiten, pero de mi parte aquí estoy dando la cara para explicar que fue por un motivo de fuerza mayor. Me tocó demorarme un buen rato resolviendo el tema del accidente”, aseveró Franco Argüelles.

Hasta el momento, la organización del Festival Vallenato no ha emitido una decisión sobre una posible reconsideración del caso de Franco Argüelles, por lo que esta posibilidad está descartada de momento. Mientras tanto, el concurso continúa su curso con la primera ronda eliminatoria, que ya ha dejado fuera a otros tres concursantes por no presentarse a tiempo.