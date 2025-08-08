Fiestas de la cosecha Pereira 2025: artistas, programación y más

Propios y turistas en Pereira se preparan para vivir unas de las celebraciones artísticas y culturales más importantes, con motivo de la conmemoración de los 162 años de la ciudad. El alcalde Mauricio Salazar dio a conocer el cartel de los músicos que se presentarán en cada uno de los eventos programados.

¿Cuándo son las Fiestas de la cosecha 2025?

Con más de 130 eventos masivos, Pereira se vestirá de fiesta desde el 15 hasta el 31 de agosto. Además de los diferentes conciertos que se realizarán, también habrá un desfile con muestras de los principales carnavales y festivales del país. También habrá gastronomía, emprendimiento y deporte.

Esta celebración se ha consolidado como uno de los eventos culturales, turísticos y de dinamización económica, más importantes del país.

Artistas invitados a las Fiestas de la cosecha 2025

En la noche del pasado miércoles 6 de agosto, el alcalde la ciudad, Mauricio Salazar, reveló la nómina de artistas que harán historia en la capital risaraldense. Las presentaciones incluyen géneros como vallenato, salsa, merengue y música popular, hasta rap, freestyle y regional mexicano.

En el género vallenato, estarán Jorge Celedón, Alex Manga, Los Inquietos del Vallenato, Los Gigantes del Vallenato, Los Chiches Vallenatos, Francy, Jhon Alex Castaño, Giovanny Ayala, Alzate, Jessi Uribe y Paola Jara.

La salsa la representarán Roberto Blades, Jerry Rivera, David Pabón, Rey Ruiz, Los Adolescentes, Los Adolescentes y Grupo Galé. En el merengue Sergio Vargas y Eddy Herrera y también agrupaciones como Herencia de Timbiquí, FMS Colombia y Calibre 50 representarán a otros géneros musicales.

Programación Fiestas de la Cosecha 2025

Viernes 15 agosto

08:00 am City tour de monumentos y sitios históricos de Pereira

10:00 am Legado Festival artesanal y 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira.

10:00 am – 05:00 pm Divertinflable ciudad inflable para niños.

10:00 am Bolívar Plaza “Sabor y tradición pereirana”.

10:00 am - 07:00 pm ¡Que buen plan ser pereirano!

10:00 am – 07:00 pm Mercado agroecológico y popular

02:00 pm – 03:00 am Bulevar de la Circunvalar “Calle del Café” “Festival de la Cerveza”.

12:00 pm – 07:00 pm El Viaje del Café.

06:30 pm – 12:00 am XXXII Festival Gastronómico Internacional de Pereira.

06:00 pm - 03:00 am Gran Concierto de la Cosecha y apertura de las fiestas.

07:00 pm Fiesta de la Cosecha Parque Industrial.

07:00 pm Fiesta de la Cosecha Villasantana.

07:00 pm Fiesta de la Cosecha Oriente.

Sábado 16 de agosto

10:00 am – 07:00 pm 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira.

10:00 am – 05:00 pm Divertinflable ciudad inflable para niños.

10:00 am – 08:00 pm Legado Festival Artesanal.

10:00 am – 08:00 pm Eje Cafetero Comic Festival.

10:00 am – 08:00 pm Bolívar Plaza “Sabor y Tradición Pereirana”.

10:00 am – 07:00 pm ¡Que buen plan ser pereirano!

10:00 am – 03:00 am Bulevar de la Circunvalar “Calle del Café” “Festival de la Cerveza”.

10:00 am – 07:00 am Mujeres que Tejen Saberes, Feria de Artesanas.

12:00 pm –07:00 pm El Viaje del Café.

12:00 pm Torneo Nacional Interligas RUGBY VX’s Mayores y Juvenil masculino Subt 19.

01:00 pm – 06:00 pm Gran Desfile Carnaval de la Cosecha.

06:00 pm – 03:00 am Gran Concierto de la Cosecha con Gustavo Rodríguez, Los Chiches, Rey Ruiz, Paola Jara y Francy.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Domingo 17 agosto

10:00 am – 08:00 pm Legado Festival Artesanal.

10:00 am – 07:00 pm 2do Festival Artesanal “Craft Market” Pereira.

10:00 am – 05:00 pm Divertinflable ciudad inflable para niños.

10:00 am – 07:00 pm Festival Gastronómico Corales.

10:00 am Torneo Nacional Interligas RUGBY VX’s Mayores y Juvenil masculino Subt 19.

10:00 am – 01:00 am Feria y Concurso Mundial del gallo y gallina ornamental.

10:00 am – 03:00 am Bulevar de la Circunvalar “Calle del Café” “Festival de la Cerveza”.

10:00 am – 08:00 pm Eje Cafetero Comic Festival.

10:00 am – 08:00 pm Bolívar Plaza “Sabor y Tradición Pereirana”.

10:00 am – 07:00 pm ¡Que buen plan ser pereirano!

12:00 pm –07:00 pm El Viaje del Café.

06:00 pm – 03:00 am Gran Concierto de la Cosecha con Los Inquietos del Vallenato, Eddy Herrera, Adolescentes Orquesta y Jhon Alex Castaño.

06:00 pm – 03:00 am Pereira a la plancha con Sergio Fachelli de Uruguay, Ángel Fuentes y Los Terricolas de Venezuela, Christopher, Yo me llamo Raphael 2025, Entusadas Show, Luisa T y Alexa.

07:00 pm - 03:00 am Fiesta de la Cosecha San Nicolás con Binomio de Oro y Zafarrancho.

A continuación, la programación completa.