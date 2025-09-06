Filtran detalles del tour de Karol G para 2026. Así se vería el escenario de la gira

La expectativa por los próximos pasos de Karol G crece día a día, y este miércoles las redes sociales se encendieron con una filtración que podría revelar datos clave de su gira mundial para 2026. Aunque ni la artista ni su equipo han confirmado oficialmente la información, el video que circula en plataformas como X e Instagram muestra lo que sería el concepto escénico y el nombre tentativo de su nuevo tour.

Según reportó Infobae, la gira llevaría el título “El Show de Ivonny”, un guiño que estaría vinculado a su más reciente álbum, Tropicoqueta. El material filtrado exhibe un diseño de escenario inspirado en una isla tropical en forma de guitarra. En las imágenes se aprecian detalles como arena en el suelo, palmeras, una gran flor central y una paleta de colores dominada por el amarillo y el naranja, elementos que refuerzan el estilo vibrante y caribeño característico de la cantante paisa.

El mismo medio indicó que el equipo técnico de Karol G ya habría realizado una prueba de montaje en un espacio tipo estadio en San Diego, California. Allí habrían evaluado iluminación, visibilidad, pantallas gigantes y elevadores, asegurando que el montaje cumpla con los estándares de producción que han convertido a la artista en una de las más destacadas del panorama musical global.

Aunque el video ha despertado furor entre los fanáticos, desde el entorno de Karol G no se ha emitido ningún comunicado que confirme ni desmienta los rumores. Se espera que los detalles oficiales —incluyendo las fechas de presentación y las ciudades que recorrerá— se anuncien entre mediados de septiembre y octubre, de acuerdo con la filtración citada por Infobae.

Karol G, quien ha consolidado su lugar como una de las voces más influyentes del reguetón y la música urbana, cerró 2025 con un éxito rotundo gracias a Tropicoqueta y a su presencia en los principales festivales internacionales. La expectativa por un nuevo tour es alta, especialmente después del éxito mundial del “Mañana Será Bonito Tour”, que agotó entradas en estadios de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Mientras los seguidores esperan la confirmación oficial, las imágenes filtradas han desatado una ola de especulaciones. Algunos apuntan a que “El Show de Ivonny” podría representar un concepto más íntimo y narrativo, mientras otros creen que será un espectáculo aún más ambicioso que sus giras anteriores. Por ahora, lo único seguro es que la Bichota vuelve a estar en boca de todos, y cualquier anuncio oficial podría convertirse en uno de los eventos musicales más esperados de 2026.