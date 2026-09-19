Boda de Tini y Rodrigo de Paul: filtran invitación. Imagen de la tarjeta

La cantante y actriz argentina Tini sigue siendo noticia. Tras ocupar titulares por la auditoría que pidió sobre su patrimonio y salir a la luz que ella no aparecía como titular de su fortuna, ni de su propio nombre, lo cual habría derivado en la ruptura definitiva con su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su manager por 15 años, ahora la artista se ocupa en continuar con su tour ‘Futttura‘, que la trajo a Bogotá este viernes 18 de septiembre, y seguir con los preparativos de su boda con el mediocampista argentino Rodrigo de Paul.

Hace un par de días se filtró un detalle adicional del comentado evento: la invitación que la pareja habría extendido a sus más cercanos para que los acompañen en el especial día. La tarjeta donde se destaca el color azul, confirma que la ceremonia será en Argentina el próximo 19 de diciembre.

Se sabe que el matrimonio se celebrará en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y reunirá a más de 300 invitados entre familiares, futbolistas, artistas y amigos cercanos de la pareja.

Los medios argentinos han anticipado que ni los padres de Tini, ni su hermano Francisco están convidados al evento.

¿Cómo es la invitación a la boda de Tini y Rodrigo de Paul?

La artista y el deportista escogieron un diseño minimalista y elegante para invitar a sus amigos. En la tarjeta se evidencia el gusto por el color azul y el protagonismo de una flor llamada peonía, que es poco usual y conocida en América, pero tradicional en la cultura asiática y representa la prosperidad, la fidelidad, los nuevos comienzos y los amores que se imponen pese a la adversidad.

Invitación a la boda de Tini y Rodrigo de Paul Foto: Instagram

Escoger esta flor no parece fortuito, sino que estaría relacionado con la situación y la meta de la pareja de permanecer unida, tras un pasado donde hubo distanciamiento y reconciliación.

Hay que mencionar que la pareja comenzó su idilio en el 2022, pero para agosto del 2023 se separó luego de ser una de las más asediadas por la prensa.

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En el 2024 hubo reconciliación, misma que quedó al descubierto cuando la cantante acompañó a Rodrigo a varios partidos.

Luego tomaron vacaciones juntos. En agosto pasado, Tini confirmó su compromiso mostrando por primera vez el anillo que De Paul le dio.

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“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió la artista al anunciar que se casará con el deportista argentino. Tini ya fue a Paris a probarse el vestido que lucirá en su día especial.

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