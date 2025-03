Filtran llamada de P. Diddy a Kanye West desde la cárcel. Esto se dijeron

Luego de que se conociera que Kim Kardashian está revisando si legalmente puede demandar a su exmarido Kanye West por haber incluido, sin su autorización, en su más reciente canción ‘Lonely Roads Still Go to Sunshine’ a la hija de ambos, North West, misma que contó con la participación del ahora prisionero P. Diddy, antes Puff Daddy, trascendió que los cantantes sostuvieron una conversación telefónica.

Según lo registrado por los medios norteamericanos, P. Diddy o Sean Combs, como es su nombre de pila, no sabría que sus llamadas telefónicas eran grabadas y se sintió en confianza para hablar con Kanye West.

Así fue la llamada desde la prsión entre P. Diddy y Kanye West

En la conversación se refirieron a sus carreras musicales y Diddy lo aconsejó. Así fue la llamada de los artistas filtrada por The Shade Room.

P. Diddy le dijo a Kanye: “Cuando salga de aquí, quiero verte arrasando con los estadios. Necesito verte de vuelta en el escenario, rapeando y actuando. Sueño con eso”.

Luego, le advirtió sobre los obstáculos que ahora tiene la industria y el mundo en general. “Te lo digo desde la primera línea de batalla, este mundo es una locura, así que ten cuidado”.

Más tarde, lo animó a volver de lleno a la música: “Ponte detrás del micrófono, diviértete, vuelve a sonreír. Pica esos samples, vuelve a tu época dorada.” En otro momento de la conversación le indicó que se aleje de personas que no contribuyen en su carrera y le hacen perder el tiempo. “Aléjate de esa gente que te hace perder el tiempo. Olvídate de toda esa mierda y disfruta”.

Por su parte, Kanye le respondió: “Sí, es momento de volver al micrófono y hacer lo mío. Amo la música otra vez”.

P. Diddy confía en que saldrá libre para hacer música

En otro momento, P. Diddy le aseguró que juntos iban a librar batallas y las ganarían, “Vamos a tener años y décadas para pelear contra toda esta gente. Ahora mismo, disfruta tu vida”.

Así mismo Sean Combs reconoció la complejidad de su situación: “Esto es una maldita m… . Soy Puff Daddy en la cárcel. Es una locura”. No obstante, en la llamada dejó ver que su actitud contrario a los primeros días de detenido ha mejorado y se mantiene entusiasta y confía en lograr pronto su libertad.

“Sigue haciendo lo que haces, tienes libertad. Cuando yo salga, solo me preocuparé por ser feliz”, menciona Diddy.

Antes de terminar la llamada, P. Diddy le dio las gracias a Kanye por cuidar de sus hijos y lamentó que nadie más se haya preocupado por ellos desde su arresto. Es de conocimiento público que la mayoría de amigos y cercanas a Combs se alejaron cuando fue detenido y puesto en custodia.

Recordemos que sean Combs enfrenta cargos por prostitución, violación sexual, trata de personas, pornografía, entre otros delitos por los cuales más de 100 personas lo han señalado. Está a la espera de un juicio.

