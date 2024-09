Finalista de ‘La Voz Teens’ habló sobre su lucha contra el alcoholismo

La Voz Teens fue una de las versiones que Caracol Televisión presentó de este popular formato musical. Se transmitió en 2016 y los finalistas fueron Caliope (ganadora), Jennifer y Nikki Garden. Sin embargo, esta última participante sorprendió cinco años después de su aparición en el programa, tras exponer públicamente sus problemas de alcoholismo.

En la actualidad, Nikki Garden tiene 24 años y sigue persiguiendo sus sueños en la música. Fotografía por: Instagram/@nikkigardenmusic

La lucha de Nikki Garden, de ‘La Voz Teens’, contra la adicción al alcohol

En 2021, tras la pandemia global contra el covid-19, la joven artista compartió a través de redes sociales un video en el que confesó ser alcohólica y estar agotada de esta dependencia.

“Pedir ayuda no es fácil. Me interné el 4 de marzo de este año. Fueron dos meses. Durante ese proceso llegué a la gran conclusión de que tengo un problema de alcoholismo. Soy adicta en recuperación (...) Yo no me daba cuenta y si me sentía mal me tomaba un trago”, comentó en aquella ocasión.

“Desde que empezó la pandemia en 2020 las cosas conmigo empezaron a tomar un giro hacia lo no muy bueno en términos de salud mental y en general fue un año complicado (…) Pasaron muchas cosas, precisamente, antes de que nos metieran en cuarentena y simplemente no estaba pasando un buen momento. A medida que va pasando el tiempo el momento no mejoró y las cosas se me fueron saliendo de las manos”, agregó la exparticipante de La Voz Teens, cuyo nombre real es Nicole Cristina Garden Cardona.

¿Qué ha pasado con Nikki Garden, de ‘La Voz Teens’?

Tres años después de aquella confesión, Nikki Garden volvió a hablar del tema en redes sociales y medios de comunicación para confirmar que sus problemas de alcoholismo son cosa del pasado.

“Yo estuve en un centro de rehabilitación porque era alcohólica y también codependiente. Este proceso fue muy importante para mí. Me cambió la vida, me cambió la cabeza y me cambió el corazón. Es la cosa de la que más estoy orgullosa hoy en día”, aseguró por medio de un video que compartió en TikTok.

Con la intención de seguir su proceso en la música y de darle un cierre artístico a este oscuro momento de su vida, la finalista de La Voz Teens escribió y estrenó una canción llamada Coda.

“La escribí pensando en el alcohol, en mi relación con el alcohol, como cuando uno tiene una pareja que lo absorbe. Uno tiene esa relación con sus sustancias, con las personas. Mi terapeuta me dijo que el verdadero amor de mi vida es el trago. Y ‘Coda’ está escrita pensando en eso”, comentó Nikki Garden sobre este lanzamiento.