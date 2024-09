Pirlo 420 recordó el día en que presenció el homicidio de su papá: “Yo tenía 16 años”

Jean Emmanuel Cortés Herrera, conocido en la industria musical como Pirlo 420 o ‘La Rata’, es un artista que ha cautivado a los seguidores del género urbano en Colombia con su particular forma de cantar y la crudeza de sus composiciones.

El caleño, quien se dio a conocer en redes sociales con los videos de sus batallas de freestyle, logró en poco tiempo el sueño de muchos jóvenes en su ciudad: vivir de la música y, como él mismo lo dijo en una charla con la revista Vea, “pasar de andar en una bicicleta de $60.000 a tener una Range Rover en el garaje”.

Con un arduo trabajo y colaboraciones junto a reconocidos artistas, como Feid y Maluma, Pirlo 420 logró hacerse un lugar en la industria. Además, su nombre figura en los principales listados del momento por canciones como Mionca y Mundo de lo ajeno. Sin embargo, antes del éxito y el reconocimiento, ‘La Rata’ atravesó por momentos bastante complejos que recordó en su entrevista con este medio.

¿Qué pasó con el papá de Pirlo 420?

“Más de uno sabe que mi infancia ha sido difícil y muchos fanáticos conocen el rumor de que a mí me mataron a mi papá ahí al lado mío (...) Cuando a él lo matan yo tenía apenas 16 años y fue muy duro para mí porque me tocó irme obligado del barrio donde vivíamos. Yo no me podía quedar, no era lógico hacerlo porque el próximo era yo. La gente que le hizo eso a mi papá sabía que yo iba a crecer con odio y no me iban a dar oportunidad de nada”, relató el cantante de trap y reguetón, quien advirtió que el apoyo de su familia materna ha sido fundamental para mantenerse “a flote” ante la marea.

“Toda la vida he recibido el menosprecio de mucha gente por lo que mi papá hacía en la calle, entonces crecí con un poco de odio (...) Además, quedé muy dolido y con resentimiento hacia Dios en ese momento. Yo solo pensaba en por qué me había pasado eso si nunca le había hecho nada malo a nadie. Empecé a portarme muy rebelde y a hacer de todo, mejor dicho, así como a estar acompañado por las peores influencias de un barrio en el que habían pocas oportunidades”, agregó Pirlo, quien también admitió que tuvo algunos problemas de consumo por los que estuvo internado en un par de ocasiones.

Pirlo 420 reveló si todo lo que canta lo ha vivido en realidad

En su conversación con la revista Vea, el vallecaucano de 24 años advirtió que las letras de sus primeras canciones, las cuales llegaron a causar polémica entre la audiencia, son reflejo de las vivencias que enfrentó durante su adolescencia.

“Todo lo que yo canto me lo he vivido, como lo hice en la canción ‘En el cielo’, por ejemplo. Pero si ustedes se ponen a ver, desde hace un par de años casi no saco ‘malianteo’ ni estoy llevando esa cultura. Yo tengo argumentos para hablar, otra cosa es que no quiera abusar de eso ni llevar más ese mensaje, ni tampoco decir que eso es un ejemplo”, concluyó Pirlo 420.