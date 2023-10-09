Finalista de MasterChef preocupó a sus seguidores con foto en el hospital. ¿Qué pasó?

La actriz y presentadora cubana Daniela Tapia, reconocida en Colombia por su destacada participación en MasterChef Celebrity 2023, encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales que había sido hospitalizada. La noticia se conoció este lunes 9 de septiembre, cuando la artista publicó una imagen desde una habitación de hospital, conectada a equipos médicos y recibiendo oxígeno, lo que rápidamente generó preocupación y mensajes de apoyo de parte de sus fanáticos.

Aunque no dio detalles específicos sobre la razón de su ingreso, Tapia quiso tranquilizar a su comunidad asegurando que se encuentra bajo supervisión médica y en condición estable. En su publicación agradeció a Dios, al personal de salud y a sus seres queridos, y expresó que, aunque por el momento prefiere mantener discreción sobre su estado, más adelante compartirá lo sucedido: “Cuando llegue el momento, les contaré todo lo que me pasó”, escribió.

Daniela Tapia. Fotografía por: Instagram

La actriz, de origen cubano pero radicada en Colombia, se ha ganado el cariño del público no solo por su talento en la televisión sino también por su autenticidad y cercanía en redes sociales. Durante su paso por MasterChef Celebrity, Daniela vivió momentos de tensión y vulnerabilidad que marcaron su participación en el reality. En varios episodios se descompensó físicamente, llegando incluso a desmayarse durante una noche de eliminación, lo que generó angustia entre sus compañeros y televidentes.

Además de sus retos culinarios, Daniela compartió experiencias personales difíciles, como la pérdida de dos embarazos mientras se grababa el programa, revelación que conmovió profundamente a la audiencia. También en 2023 enfrentó una situación crítica en Israel, cuando quedó atrapada en un búnker durante un bombardeo en medio del conflicto entre ese país y Palestina, experiencia que narró en sus redes con crudeza y valentía.

Su más reciente hospitalización reaviva la preocupación de sus seguidores, quienes en las últimas horas han inundado sus publicaciones con mensajes de aliento y oraciones por su pronta recuperación. Aunque las causas de su ingreso permanecen en reserva, la actriz dejó claro que se siente acompañada y en manos de profesionales, lo que brinda tranquilidad a su entorno cercano.

Por ahora, Daniela Tapia continuará en observación médica mientras se recupera. Sus fanáticos esperan con ansias que, cuando ella lo considere oportuno, comparta los detalles de lo ocurrido y vuelva con la vitalidad que siempre la ha caracterizado.