Flavia Dos Santos contó por qué no duerme en la misma cama con su esposo

Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga y presentadora de televisión, sorprendió a sus seguidores al compartir un secreto sobre su vida matrimonial.

En una reciente entrevista, la brasileña explicó las razones detrás de la decisión que tomó sobre no dormir en la misma cama con su esposo. Una práctica que, según ella, ha mejorado la convivencia en su relación.

¿Por qué Flavia Dos Santos no duerme con su esposo?

Flavia, conocida por su franqueza y apertura al hablar de temas íntimos, abordó este aspecto de su vida personal con la misma sinceridad que caracteriza su trabajo. Según explicó, la decisión de dormir en camas separadas no responde a problemas en su matrimonio, sino a una búsqueda de bienestar y calidad de sueño para ella.

“Mi marido ronca, pero ronca... una cosa horrible. Hubo un momento en el que dije: ‘Yo ya duermo mal, ¿y tú roncando? No me da’. Entonces la solución para que yo no me enojara todas las mañanas y no peleáramos fue que tuviéramos habitaciones separadas para dormir (...) Que tú tengas una mala noche porque tu pareja ronca o porque la cama es apretada te afecta en tu desempeño laboral”, expresó en una entrevista con la emisora Olímpica Stereo.

La sexóloga de 52 años también mencionó que esta práctica no afecta la intimidad de la pareja. Al contrario, considera que ha mejorado su relación, teniendo en cuenta que ambos se sienten más descansados y con mejor disposición al día siguiente.

A la pregunta sobre si dormir en camas separadas puede afectar la percepción que los hijos tienen de la relación de sus padres, Flavia Dos Santos advirtió: “Los hijos no necesitan de padres que compartan la misma cama y el mismo techo. Los hijos necesitan ser vistos, necesitan ser escuchados (...) Cuántos padres están en la casa, cada uno en su computador, y no hay una interacción. Cuántos están tan enojados por la falta de espacio e individualidad, que se relacionan con los hijos de una manera grosera y agresiva”.

¿Quién es el esposo de Flavia Dos Santos?

Julio Gómez es el esposo de la reconocida presentadora. Aunque prefiere mantener un perfil bajo, se sabe que Julio es un empresario exitoso.

Flavia dos Santos ha mencionado en varias entrevistas que Julio la apoya incondicionalmente en sus proyectos profesionales y personales, lo que ha sido clave para su éxito. Juntos, disfrutan de actividades como viajar y cocinar, las cuales fortalecen su vínculo.