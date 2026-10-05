Flavia Dos Santos explotó contra Emiro de MasterChef: “Deberías haber aprendido a respetar”

Los comentarios que suelen dar en cámara los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ no siempre corresponden a las preparaciones culinarias que han elaborado, sino que en ocasiones los cocineros evidencian su molestia, su alegría o sus distintos estados de ánimo u opiniones de quienes juzgan dichos platos.

La semana anterior, en el episodio del viernes 2 de octubre, cuando el reto de la competencia exigía a los participantes por equipos cocinar para los distintos grupos de los programas del canal RCN, Emiro Navarro conoció en persona a la sexóloga Flavia Dos Santos, quien hacía parte del programa ‘Mujeres sin filtro’ cuando se grabó el mencionado capítulo de ‘MasterCHef’. La sexóloga probó el plato que preparó el equipo de Emiro, quien inicialmente se mostró emocionado al conocerla y expresó: “Te admiro demasiado, a mí me encanta cómo habla. Flavia Dos Santos, yo soy fan de ella, yo la veo en la televisión desde chiquitico”.

Sin embargo, cuando la brasileña criticó la preparación, que eran tacos mexicanos, por estar fría y con poco picante, Navarro mencionó en el programa que “se le había caído un ídolo”. Posteriormente indicó: “Todo le disgustó, todo lo criticaba, mi amor. Ay, vaya y consígase un marido y deje de joder usted”, manifestó el influenciador.

Vale la pena mencionar que quien fuera su compañera de set María Cecilia Botero mencionó que pese a estar frío entendió que los participantes tuvieron que recorrer el canal para entregar la comida e indicó que todo le había gustado.

“El machismo sigue vivo”, Flavia Dos Santos

Este domingo 4 de octubre Dos Santos decidió responder al polémico comentario de Navarro y expuso una reflexión en las historias temporales de su Instagram, así como en su cuenta de X.

“Emiro Navarro en #Master Chef CelebrityCO de que yo debería ‘conseguirme un marido’: Esto nos muestra que el machismo sigue vivo, incluso entre los más jóvenes”, comenzó diciendo la sexóloga quien aprovechó para hacer un llamado de atención y una reflexión sobre el tema.

“Como si una mujer, al tener un hombre a su lado, tuviera que callarse, dejar de cuestionar, dejar de incomodar y ocupar menos espacio frente a otros hombres. Pero no, Emiro. Una mujer no necesita un marido para legitimar su voz, ni para que otros hombres se sientan cómodos con ella”.

Sobre el comentario de Emiro Navarro en #MasterChefCelebrityCO de que yo debería “conseguirme un marido”: Esto nos muestra que el machismo sigue vivo, incluso entre los más jóvenes.

Como si una mujer, al tener un hombre a su lado, tuviera que callarse, dejar de cuestionar, dejar… — Flavia Dos Santos (@flavia2santos) October 4, 2026

Al final le recordó al generador de contenido que si él la admiraba era justamente porque es muna mujer que se expresa y cuestiona: “Además tú decías que me seguías y me admirabas desde niño. Entonces si admirabas a la mujer que siempre habló, cuestionó y provocó, también deberías haber aprendido a respetar a esa mujer cuando incomoda”.

Publicidad

Emiro, por su parte, no se ha pronunciado al respecto. Según información que ha trascendido en las redes sociales el generador de contenido hace parte de los semifinalistas del formato y llegará a usar la filipina.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento