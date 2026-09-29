Flora Martínez: “Soy dueña de mis decisiones y de lo que quiero hacer artísticamente”

Hace más de treinta años, Flora Martínez comenzó su carrera en la televisión. Apareció por primera vez en la pantalla chica cuando tenía 15 años y, desde entonces llegaron importantes proyectos que la consolidaron como una de las actrices más reconocidas del país. Protagonizó la película “Rosario Tijeras” y también “Vecinos”, de Caracol Televisión. Sin embargo, su faceta artística no se limita solamente a la actuación, también ha explorado otros lenguajes como el teatro, la música y la dirección. Hoy, la artista colombocanadiense afirma que está en un momento de su vida en que aprecia la libertad de decidir qué historias quiere contar y qué proyectos le gustaría llevar a cabo.

10 años de “Frida libre”

Mientras celebra el décimo aniversario de "Frida Libre”, la obra de teatro en la que da vida a Frida Kahlo, la artista reflexionó sobre la etapa decisiva de su trayectoria, en la que se transformó su forma de entender la vida y el oficio. Para Martínez, reencontrarse con este personaje también implica darse cuenta de cuánto ha cambiado ella misma. “Estos 10 años me han enseñado un montón, han sido 10 años muy bellos, de mucha exigencia. Siento que haber hecho dos películas, por ejemplo, como directora, es como lo que más tengo que resaltar, lo que más cambió y me enseñó demasiado. Siento que de alguna forma soy otra persona, casi. Hay otra madurez, me gusta esta nueva versión de mí", dijo en diálogo con Vea de El Espectador.

Durante este tiempo también cambió su forma de ver el trabajo de un actor. En gran parte de su carrera estuvo frente a las cámaras, pero al pasar a estar detrás de ellas, empezó a entender de una manera diferente cómo se crea una película. “Cuando me fui para Nueva York, muy chiquita, con 20 años, ya había hecho como 5 años de televisión y ahí ya sentía como que tenía que aprenderme unos libretos, interpretarlos, pero sentía de alguna forma una esclavitud, entonces por eso siempre me gustó escribir y esa necesidad de libertad y de comunicar otras cosas. Siempre pensé que el actor era lo más importante en una película, pero realmente cuando estás como director viendo a través de ese lente, te das cuenta de que toda la película realmente está ahí”.

La libertad que encontró

Uno de los temas que Martínez menciona con más frecuencia al hablar de esta etapa es la libertad. No la ve solo como un concepto vinculado a su vida personal, sino también como la oportunidad de hacerse cargo de su carrera. “Representa quizás eso que me ha costado mucho y le agradezco mucho a mi esposo que me ha ayudado a buscar, y es esa libertad, que significa que no estoy esperando a que alguien me llame para trabajar. Creo que esa condición que a veces tenemos las personas, como de relegar nuestra vida a que haya alguien que nos emplea, en unas situaciones podría ser muy cómodo, ser actriz, que me llamen, que me recojan y me lleven, pero crear tu propia empresa, empezar a ser cantante también, hacer mis shows de música, buscar esa libertad, no tiene precio".

A partir de ese momento, comenzó a explorar nuevos caminos en su carrera: lanzó sus propios proyectos, potenció su talento como cantante, llevó a cabo espectáculos musicales y se adentró en el mundo de la dirección. “Creo que la libertad sí que es algo que se puede cultivar, que cuesta muchísimo más, pero que en el momento en que la tienes, como la tenemos hoy mi esposo, mi familia y yo que somos capaces de elegir si hacemos una película o si nos vamos por la música. Para mí la libertad hoy en día significa que soy dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de lo que quiero hacer artísticamente y esa es una libertad muy grande, que siento que en este momento de la vida no me gustaría estar en una posición como esperando a que alguien me llame, me parece que eso sería lo contrario a la libertad”.

Lo que no está dispuesta a negociar

Ese cambio, del que habla la actriz, también transformó la manera en que acepta proyectos. “Siento que la actuación fue algo que me permitió sanar muchísimas cosas, descubrirme como mujer, sacar, exorcizar un montón de cosas que necesitaba decir. Fue algo fundamental y me entregué en cuerpo y alma en cada uno de esos papeles que hice. Esa actriz que prestaba su cuerpo y sus emociones y su mente y todo al servicio de las historias que quisieran contar los otros, llegó un momento en que yo decía, ‘no, ya no quiero contar esta historia’. Por suerte, mi otra gran pasión que también estuvo desde muy chiquita, que era la música, y justo cuando ya estaba cansada de esas historias que venían a mí, empieza a crecer este otro amor que es la música y que me permite también ser totalmente libre. Dejé muchos años de actuar porque no encontraba esas historias y pude dedicarme de lleno a mi familia, a la música, al teatro, a Frida y a dirigir. Me di cuenta de que ya no es negociable, si hay un papel en el que no creo o una historia en la que no creo, ya no soy capaz de meterme ahí por más dinero que haya, por más prestigio. Por suerte tengo la libertad de poder escoger, pero es una libertad que nos hemos ganado a pulso”.

Después de estos diez años de transformaciones, Flora ahora ve su profesión con otros ojos. “Siento que hoy en día el mundo va como muy rápido y siento que precisamente en ese afán y en esa prisa que tiene el mundo, cuando hay algo que vale la pena, hay que volver a anclarlo y detener un poco esa vertiginosidad en la que nos movemos hoy en día. Creo que el arte tiene esa función de poder detenernos, sea viendo una película, una obra de arte, un artista y que nos permita sentir un momento y hacernos las preguntas importantes para ver si estamos yendo en la dirección que soñamos. Es un espacio bonito, necesario. Me siento muy contenta después de estos 10 años y muy agradecida con el público”.